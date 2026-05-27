Három ló csapódott az autójának, nem élte túl az utasa

Két évvel ezelőtt egy férfi ügyvezetőként irányított egy lótenyésztéssel foglalkozó telephelyet az egyik borsodi városban. Közel 200 lova volt. Az állatokat olyan, részben nyitott fémkeretes elemekből álló, fedett karámban tartotta, amely mellett nem volt megfelelő kerítés a kiszökésük megakadályozására. Így kezdődik a megdöbbentő halálos baleset története, amelyről az Ügyészség.hu számolt be.

Vágtató lovak okoztak halálos balesetet Borsodban (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

A lovaknak többször sikerült kijutniuk a telephelyről: 2022-ben és 2024-ben is előfordult, hogy feljutottak a 26-os főútra, és ott vágtattak.

2024 augusztusában, hajnalban öt ló szabadult ki a karámból, amelyből a 26-os főúton három összeütközött egy autóval.

A kocsi utasa a helyszínen meghalt, a sofőr 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Mindhárom ló elpusztult.

Az állattartó nemtörődömsége miatt történhetett halálos baleset

Az ügyészség szerint a férfi tudott arról, hogy a lovak meg tudnak szökni, hiszen korábban is megtették,

ennek ellenére nem tett megfelelő intézkedéseket az állatok kiszabadulásának megakadályozására, amivel megszegte a foglalkozásából eredő kötelezettségét.

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják. A büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést, valamint a lótartástól és lótenyésztéstől való eltiltást indítványoztak a Kazincbarcikai Járási Ügyészség ügyészei.

