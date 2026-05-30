Halálra égett egy traktorral ütköző autó sofőrje Tiszavasvárinál – videó

Két jármű lángra kapott a 36-os főúton, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszavasvári és Nagycserkesz között, a Fehérsziki-tó melletti nagy kanyarnál. Bordás Béla baleseti tudósító a Szon.hu–nak megerősítette, hogy egy traktor és egy autó ütközött össze, halálos baleset lett belőle.

Halálos baleset Tiszavasvári és Nagycserkesz között

Forrás: Tiszalökieknek Facebook csoport / Balogh Laca

Egyelőre egy áldozata van a halálos balesetnek

A kocsi sofőrje olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

Kegyetlenül fájdalmas halála lehetett, gyakorlatilag megégett a volán mögött.

A mezőgazdasági gépet vezető férfi életéért most is küzdenek, őt mentőhelikopterrel vitték kórházba a 36-os útról, amit teljes szélességében lezártak. A karambol helyszínén hosszú kocsisor alakult ki. Az egyikből levideózták a füstöt, a felvételt ide kattintva láthatja!

