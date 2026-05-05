Tragédia Nógrádban: lakástűzben vesztette életét egy idős ember

Halálos tűz miatt riasztották a tűzoltókat kedd hajnalban Bátonyterenyére, ahol egy társasház egyik lakásában csaptak fel a lángok. A gyors beavatkozás ellenére egy ember életét már nem lehetett megmenteni – tájékoztatta a Katasztrófavédelem.

Halálos tűz pusztított egy Nógrád vármegyei településen

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A tűz egy kétszintes épület első emeleti lakásában keletkezett, amely mintegy ötvenhét négyzetméteres alapterületű volt. A lángok a nappaliban csaptak fel, ahol jelentős mennyiségű felhalmozott hulladék égett. A tűzoltók két irányból kezdték meg az oltást, az erkély felől és a bejárati ajtón keresztül próbálták megfékezni a tüzet.

A halálos tűz körülményei

A halálos tűz következtében az ingatlan idős lakója a helyszínen életét vesztette. A gyors és összehangolt tűzoltói munkának köszönhetően azonban sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a lakás többi helyiségére vagy a társasház további lakásaira. Emiatt az épület többi lakóját nem kellett kitelepíteni.

A hatóságok vizsgálatot indítanak annak érdekében, hogy pontosan feltárják a tűz keletkezésének okát és körülményeit.

A statisztikák szerint az idei lakástüzek jelentős részében a túlzott mennyiségű lom nemcsak a tűz kialakulását segítette elő, hanem az oltási munkálatokat is megnehezítette. Az ilyen környezetben a lángok gyorsabban terjednek, több mérgező füst keletkezik és a menekülési lehetőségek is beszűkülnek.

A szakemberek ezért kiemelten fontosnak tartják, hogy az otthonokban ne halmozódjon fel nagy mennyiségű éghető anyag, hiszen ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem életvédelmi szempontból is kulcsfontosságú.

