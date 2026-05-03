Édenből pokol: halott csecsemőt találtak a festői strandon

Helyi idő szerint szombaton délután 4 óra körül egy halott csecsemőre bukkantak a hatóságok az ausztráliai Új-Dél-Walesben található Wagga Wagga városának festői strandján – adta hírül a Daily Mail. A parkokkal övezett homokos strand a Murrumbidgee folyó partján található, ami kedvelt célpontja a pihenésre, fürdőzésre, feltöltődésre vágyó helyieknek.

Wagga Wagga festői strandja: a hatóságok egy halott csecsemőt találtak a folyóparton található sátorban. A mellette talált kicsi életéért jelenleg is küzdenek az orvosok

Fotó: Google Maps

Halott újszülött a strandon

A hatóságokhoz szombaton érkezett segélyhívás. A kiérkező rendőrök egy 37 éves nőt találtak az egyik sátorban, mellette egy halott csecsemőt, illetve egy másik kisdedet, aki alig mutatott életjeleket. A nőt és a még életben levő kicsit a mentőszolgálat azonnal a közeli kórházba szállította, sajtóhírek szerint jelenleg is küzdenek a csecsemő életéért. A hatóságok vizsgálják a történteket.

Wagga Wagga egy ízig-vérig ausztrál város, amelynek neve a helyi őslakosok nyelvén „sok varjú lakhelyeként” fordítható. A két szó ismétlődése a többesszámra utal. Ugyanakkor egy másik fordítás is egyre népszerűbb a helyiek körében, eszerint a város az „ünnepségek központja”. A település a szárazföld belsejében található és Sydney-től és Melbourne-től is egyaránt körülbelül 450 kilométerre. Wagga Wagga fontos mezőgazdasági központ, lakossága az agglomerációkkal együtt meghaladja a 65 ezret.

A napokban megszólalt a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának korábbi párja, akinek most különösen szomorú az anyák napja.