Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

halottnak nyilvánítás

Hullaházban ébredt a budapesti nő, taxival ment haza a saját virrasztására

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horrorfilmbe illő történetet osztott meg egy volt budapesti helyszínelő egy idős asszonyról, akit idő előtt halottnak nyilvánítottak. A halottnak hitt asszony azonban a patológián magához tért, miközben a családja otthon már a virrasztást tartotta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halottnak nyilvánításrokonvirrasztásnénihalálsokkpatológia

Dermesztő történetet osztott meg egy volt budapesti helyszínelő egy idős asszonyról, akit mindenki halottnak hitt. Még az őt kezelő orvos is kimondta, hogy eltávozott az élők sorából. A halottnak nyilvánított asszony azonban később váratlanul felébredt a patológián.

A halottnak hitt asszony a patológián tért magához
A halottnak hitt asszony a patológián tért magához (illusztráció)
Fotó: Forrás: Getty Images

A halottnak hitt asszony miatt összehívták a családot

A történetről Törteli Eszter volt budapesti helyszínelő beszélt a Blikknek. Az egykori nyomozó Szemtől szemben a halállal című könyvében idézte fel a megdöbbentő esetet. Elmondása szerint az idős asszony egy nyári reggelen mozdulatlanul feküdt az ágyában. A hozzátartozók hiába próbálták kitapintani a pulzusát.

A nő karja hideg volt, a teste merevnek tűnt, az ujjbegyei pedig lilás elszíneződést mutattak. A család értesítette az ügyeletes orvost, aki a néni rossz egészségi állapota miatt a kelleténél gyorsabban megállapította a halál beálltát. A hozzátartozók ezután összehívták a rokonságot, és megkezdték a virrasztást.

A budapesti patológián váratlanul felébredt

Közben a halottszállítók egy budapesti kórház patológiai osztályra vitték az asszonyt. Törteli Eszter szerint a nő ott váratlanul magához tért.

A mama a hideg hatására felébredt, és rögtön azt kérdezte, hol van és hogyan került oda

– idézte fel a volt helyszínelő.

A döbbent dolgozók ekkor szembesültek vele, hogy az asszony életben van. A történet szerint a háttérben valószínűleg cukorkóma állhatott, amely tetszhalálhoz hasonló állapotot idézett elő.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A virrasztáson újabb tragédia történt

A történet azonban itt sem ért véget. Az asszony végül hazatért, miközben otthon már javában tartott a virrasztás. A hozzátartozók állítólag pánikba estek, amikor meglátták a „halálból visszatért” nőt. Törteli Eszter szerint az egyik unokahúg akkora sokkot kapott, hogy félrenyelte az ételt és megfulladt. Így végül valóban történt haláleset a családban azon a napon.

Szakértő szerint valóban előfordulhat hasonló eset

A Blikk megkereste Dr. Keller Évát, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének volt igazgatóját is. A szakember szerint ritkán ugyan, de valóban előfordulhat, hogy valakit tévesen nyilvánítanak halottnak.

Akadnak olyan helyzetek, amikor alig érzékelhető a légzés vagy a pulzus, különösen idősebb embereknél

– mondta. A szakértő szerint a cukorkóma és a lelassult keringés tünetei megtévesztően hasonlíthatnak a halál jeleire.

Tetszhalott mászott elő a sírból

Megvertek, lelőttek, majd eltemettek egy férfit Brazíliában, aki azonban nem halt meg. Miután magához tért, kimászott a sírgödörből és gyalog indult a kórházba, óriási pánikot keltve a járókelők között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!