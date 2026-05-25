Hullaházban ébredt a budapesti nő, taxival ment haza a saját virrasztására

Dermesztő történetet osztott meg egy volt budapesti helyszínelő egy idős asszonyról, akit mindenki halottnak hitt. Még az őt kezelő orvos is kimondta, hogy eltávozott az élők sorából. A halottnak nyilvánított asszony azonban később váratlanul felébredt a patológián.

A halottnak hitt asszony a patológián tért magához (illusztráció)

A halottnak hitt asszony miatt összehívták a családot

A történetről Törteli Eszter volt budapesti helyszínelő beszélt a Blikknek. Az egykori nyomozó Szemtől szemben a halállal című könyvében idézte fel a megdöbbentő esetet. Elmondása szerint az idős asszony egy nyári reggelen mozdulatlanul feküdt az ágyában. A hozzátartozók hiába próbálták kitapintani a pulzusát.

A nő karja hideg volt, a teste merevnek tűnt, az ujjbegyei pedig lilás elszíneződést mutattak. A család értesítette az ügyeletes orvost, aki a néni rossz egészségi állapota miatt a kelleténél gyorsabban megállapította a halál beálltát. A hozzátartozók ezután összehívták a rokonságot, és megkezdték a virrasztást.

A budapesti patológián váratlanul felébredt

Közben a halottszállítók egy budapesti kórház patológiai osztályra vitték az asszonyt. Törteli Eszter szerint a nő ott váratlanul magához tért.

A mama a hideg hatására felébredt, és rögtön azt kérdezte, hol van és hogyan került oda

– idézte fel a volt helyszínelő.

A döbbent dolgozók ekkor szembesültek vele, hogy az asszony életben van. A történet szerint a háttérben valószínűleg cukorkóma állhatott, amely tetszhalálhoz hasonló állapotot idézett elő.

A virrasztáson újabb tragédia történt

A történet azonban itt sem ért véget. Az asszony végül hazatért, miközben otthon már javában tartott a virrasztás. A hozzátartozók állítólag pánikba estek, amikor meglátták a „halálból visszatért” nőt. Törteli Eszter szerint az egyik unokahúg akkora sokkot kapott, hogy félrenyelte az ételt és megfulladt. Így végül valóban történt haláleset a családban azon a napon.

Szakértő szerint valóban előfordulhat hasonló eset

A Blikk megkereste Dr. Keller Évát, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének volt igazgatóját is. A szakember szerint ritkán ugyan, de valóban előfordulhat, hogy valakit tévesen nyilvánítanak halottnak.

Akadnak olyan helyzetek, amikor alig érzékelhető a légzés vagy a pulzus, különösen idősebb embereknél

– mondta. A szakértő szerint a cukorkóma és a lelassult keringés tünetei megtévesztően hasonlíthatnak a halál jeleire.