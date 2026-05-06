Döbbenetes módon lepte meg a szüleit a békéscsabai betörő

Sajátos és ijesztő módszerrel hatolt be korábbi lakhelyére egy 56 éves békéscsabai férfi a tavalyi év során. Az ingatlanban élő idős házaspár korábban már kitiltotta gyermekét az épületből, mivel alkoholizálása és agresszív viselkedése miatt folyamatos rettegésben éltek mellette.
Szokatlan és egyben tragikus családi konfliktus végére tett pontot a Békéscsabai Járásbíróság a napokban. Az ügy főszereplője egy 56 éves, büntetett előéletű, jelenleg hajléktalan férfi, akit alkoholizmusa és kiszámíthatatlan viselkedése miatt idős szülei már korábban kitiltottak a közös otthonukból. A férfi azonban tavaly július 5-én hajnalban úgy döntött, hogy a szülői tiltás ellenére meglepi a házaspárt, ám a hagyományos bejárat helyett egy meglehetősen abszurd útvonalat választott – írta a Beol.hu.

Az idős házaspár biztonságát a rendőrségnek kellett garantálnia a hívatlan látogatóval szemben (Illusztráció)
Padláson át tört be az idős házaspár otthonába a kitiltott férfi

A férfi először átmászott a kerítésen, majd a padláson keresztülvágva a kamrába ereszkedett le, onnan pedig egyenesen a konyhába ment. Itt várakozott egészen addig, amíg szülei rá nem bukkantak: a hívatlan látogató egyszerűen a konyhában ülve fogadta a megrémült időseket. 

Mivel az édesapa és felesége tartottak fiuktól, nem kezdtek vitába, hanem azonnal értesítették a hatóságokat.

A Békéscsabai Járási Ügyészség magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat az ügyben. A bírósági előkészítő ülésen a férfi elismerte tettét, így a bíróság jogerősen 90 nap elzárásra ítélte a különös módszerekkel betörő férfit.

