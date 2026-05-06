Döbbenetes módon lepte meg a szüleit a békéscsabai betörő

Szokatlan és egyben tragikus családi konfliktus végére tett pontot a Békéscsabai Járásbíróság a napokban. Az ügy főszereplője egy 56 éves, büntetett előéletű, jelenleg hajléktalan férfi, akit alkoholizmusa és kiszámíthatatlan viselkedése miatt idős szülei már korábban kitiltottak a közös otthonukból. A férfi azonban tavaly július 5-én hajnalban úgy döntött, hogy a szülői tiltás ellenére meglepi a házaspárt, ám a hagyományos bejárat helyett egy meglehetősen abszurd útvonalat választott – írta a Beol.hu.

Az idős házaspár biztonságát a rendőrségnek kellett garantálnia a hívatlan látogatóval szemben (Illusztráció)

Padláson át tört be az idős házaspár otthonába a kitiltott férfi

A férfi először átmászott a kerítésen, majd a padláson keresztülvágva a kamrába ereszkedett le, onnan pedig egyenesen a konyhába ment. Itt várakozott egészen addig, amíg szülei rá nem bukkantak: a hívatlan látogató egyszerűen a konyhában ülve fogadta a megrémült időseket.

Mivel az édesapa és felesége tartottak fiuktól, nem kezdtek vitába, hanem azonnal értesítették a hatóságokat.

A Békéscsabai Járási Ügyészség magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat az ügyben. A bírósági előkészítő ülésen a férfi elismerte tettét, így a bíróság jogerősen 90 nap elzárásra ítélte a különös módszerekkel betörő férfit.

