Nemi erőszakkal vádolják a Házasság első látásra több szereplőjét

A Házasság első látásra című valóságshow szereplői közül két nő nemi erőszakról beszélt, a harmadik pedig szexuális visszaélésről számolt be. A Channel 4 most komoly nyomás alá került, mert az érintett nők szerint nem kaptak kellő védelmet, ráadásul – állításuk szerint – a vádak egy része már az adások műsorra tűzésének időpontja előtt eljutott a brit csatornához a BBC információi szerint.
- Az egyik nő állítása szerint a műsorban mellé választott férfi megerőszakolta, később pedig azzal fenyegette meg, hogy savval önti le.
- Egy másik nő szintén arról beszélt, hogy a képernyőn férjeként szereplő férfi nemi erőszakot követett el ellene.
- A harmadik érintett szereplő szexuális visszaéléssel vádolja azt a férfit, akivel a műsorban párba állították.
Így reagált a csatorna a Házasság első látásra szereplőinek vádjára
A Channel 4 közleménye szerint ők már áprilisban értesültek ezekről, és az is kiderült belőle, hogy a férfiak mindent tagadnak. A vezetőség ezen a héten közölte, hogy eltávolította a műsor érintett epizódjait a streamingplatformokról és a hagyományos televíziós kínálatból is.
A vitatott részeket azonban addigra már bemutatták, így a nézők láthatták azokat az adásokat, amelyekben az érintett nők is szerepeltek.
A formátumot a készítők „merész társadalmi kísérletként” mutatják be: a kamerák előtt teljesen idegen embereket párosítanak össze, akik egy megrendezett esküvőn találkoznak először. Ezután közös „nászútra” indulnak, összeköltöznek, majd megpróbálnak párkapcsolatot kialakítani, miközben a mindennapjaikat folyamatosan rögzítik. A szereplők útját közben pszichológusok is figyelemmel kísérik, akik elvileg a kapcsolatuk alakulását segítik. A három nő azért állt most a nyilvánosság elé, mert szerintük a csatorna nem tett eleget a biztonságuk érdekében, vagyis azt mondják, nem csak a celebbé vált férfiak vétettek ellenük.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
