Nemi erőszakkal vádolják a Házasság első látásra több szereplőjét

A Házasság első látásra című valóságshow szereplői közül két nő nemi erőszakról beszélt, a harmadik pedig szexuális visszaélésről számolt be. A Channel 4 most komoly nyomás alá került, mert az érintett nők szerint nem kaptak kellő védelmet, ráadásul – állításuk szerint – a vádak egy része már az adások műsorra tűzésének időpontja előtt eljutott a brit csatornához a BBC információi szerint.

Súlyos vádakkal illetnek három férfit a Házasság első látásra című valóságshow szereplői közül (illusztráció)

Fotó: Caleb Oquendo / Pexels.com

Az egyik nő állítása szerint a műsorban mellé választott férfi megerőszakolta, később pedig azzal fenyegette meg, hogy savval önti le.

Egy másik nő szintén arról beszélt, hogy a képernyőn férjeként szereplő férfi nemi erőszakot követett el ellene.

A harmadik érintett szereplő szexuális visszaéléssel vádolja azt a férfit, akivel a műsorban párba állították.

Így reagált a csatorna a Házasság első látásra szereplőinek vádjára

A Channel 4 közleménye szerint ők már áprilisban értesültek ezekről, és az is kiderült belőle, hogy a férfiak mindent tagadnak. A vezetőség ezen a héten közölte, hogy eltávolította a műsor érintett epizódjait a streamingplatformokról és a hagyományos televíziós kínálatból is.

A vitatott részeket azonban addigra már bemutatták, így a nézők láthatták azokat az adásokat, amelyekben az érintett nők is szerepeltek.

A formátumot a készítők „merész társadalmi kísérletként” mutatják be: a kamerák előtt teljesen idegen embereket párosítanak össze, akik egy megrendezett esküvőn találkoznak először. Ezután közös „nászútra” indulnak, összeköltöznek, majd megpróbálnak párkapcsolatot kialakítani, miközben a mindennapjaikat folyamatosan rögzítik. A szereplők útját közben pszichológusok is figyelemmel kísérik, akik elvileg a kapcsolatuk alakulását segítik. A három nő azért állt most a nyilvánosság elé, mert szerintük a csatorna nem tett eleget a biztonságuk érdekében, vagyis azt mondják, nem csak a celebbé vált férfiak vétettek ellenük.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!