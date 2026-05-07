házkutatás

Szétszedik a rendőrök Bátonyterenyét, a polgármesteri hivatalban házkutatás folyik

Nagyszabású rendőrségi akció volt a mai napon Bátonyterenyén. A településen az önkormányzat épületeiben házkutatást folytattak a nyomozók, akik több helyszínen is megjelentek.
Csütörtökön több helyszínen is rendőri intézkedés, illetve házkutatás zajlott a Nógrád vármegyei Bátonyterenyén – adta hírül a Nool.hu. A településen az önkormányzat épületénél, valamint a kisterenyei városrészben, valamint Szuhán is megjelentek a rendőrök. A Köztér Médiának Orosz István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat térségfejlesztő cégénél is rendőrségi kutatás zajlik.

Rendőrök lepték el Bátonyterenyét, több helyen is házkutatást tartottak
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Házkutatás az önkormányzatnál és más helyeken

Úgy tudni, legalább hat helyen tartottak kutatásokat a hatóságok, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi nyomozói hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indítottak eljárást.

A polgármester nap közben még nem tudott részleteket mondani a hatósági akció méreteiről, miértjéről. Ám azt kiemelte, hogy a hasonló nyomozati cselekmények alapjaiban is megrengethetik az állampolgárok bizalmát, különösen akkor, ha a város neve ismételten negatív kontextusban jelenik meg a nyilvánosságban.

Áprilisban egy helyi férfi eltűnéséről is írtunk: Szabó Gábor, a 33 éves bátonyterenyei férfi tippmix-szelvényét ment feladni március 30-án, ám azóta sem tért haza, nem adott életjelet magáról. Cikkünk megjelenésének időpontjában még mindig kereste a rendőrség. 

 

