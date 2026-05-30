Éjszakai káosz és halálos tragédia a Keleti pályaudvar és Nagykáta között

A vasúttársaság és a katasztrófavédelem hivatalos tájékoztatása szerint a megrázó szerencsétlenség péntek éjszaka, a szombati hajnali órákban történt Sülysáp belterületén, a helyszínelés órákig tartott – tájékoztatta a Mávinform.

Órákig tartott a vasúti helyszínelés Sülysápon

A Szolnokról 22:19-kor a fővárosi Keleti pályaudvarra elindult S60-as jelzésű személyvonat (szerelvényszáma: 3351) eddig tisztázatlan okokból a Kiskókai utcai vasúti átjáróban egy személygépkocsinak ütközött. A rendőrségi és vasútbiztonsági szakértők elsődleges megállapításai szerint a kérdéses átjáró a baleset pillanatában megfelelően működő, jól látható fény- és félsorompós biztosítóberendezéssel volt ellátva, amely tiltó jelzést mutatott a közút felé.

A mozdonyvezető gyorsfékezése ellenére az ütközést már nem lehetett elkerülni, a vonat nagy sebességgel valósággal letarolta a sínekre hajtó gépjárművet. A roncsokba szorult három utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőszolgálat munkatársai már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az ütközés ereje és a tragikus kimenetel miatt a hatóságok azonnal teljes pályazárat rendeltek el az érintett körzetben. A vasúti forgalom leállítása miatt Tápiószecső és Sülysáp között a vonatok helyett pótlóbuszok szállították az utasokat, jelentősen meghosszabbítva a hajnalban úton lévők eljutási idejét.

Pótlóbuszok az éjszakai sötétségben és a menetrend helyreállása

A katasztrófa elhárítása és a roncsok eltávolítása mellett a MÁV szakembereinek a menetrend átszervezéséről is azonnal gondoskodniuk kellett. A Keleti pályaudvarról az éjszaka közepén, 0:50-kor és 1:50-kor Nagykátára induló S60-as számú vonatok (3610-es és 3612-es járatszámú szerelvények) az érvényben lévő korlátozások miatt nem tudták teljesíteni a teljes vonalszakaszt, így az utasoknak Sülysáp és Nagykáta között pótlóbuszokra kellett átszállniuk.

A vasúttársaság és a társhatóságok megfeszített, összehangolt munkájának köszönhetően a műszaki mentés és a hatósági vizsgálatok a hajnali órákra befejeződtek.

A pálya felszabadítását követően a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon szombat reggelre fokozatosan helyreállt a menetrend szerinti közlekedés. A rendőrség szakértők bevonásával indított eljárást annak érdekében, hogy pontosan tisztázzák, a sofőr figyelmetlensége, esetleges műszaki hiba vagy egyéb emberi tényező vezetett-e a három ember életét követelő szerencsétlenséghez.