Öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi a HÉV-en, pánik tört ki a szerelvényen

Kiabálás, menekülő utasok és vérző férfi miatt állították meg az Örs vezér tere felé tartó szerelvényt Sashalomnál. A HÉV egyik kocsijában egy férfi öngyilkosságot kísérelt meg, a helyszínre perceken belül rendőrök és mentősök érkeztek.
Kiabálás és menekülő emberek miatt állították meg a HÉV-et Sashalomnál szombat reggel. A szerelvény egyik kocsijában egy vérző férfit találtak, az utasok közül többen sokkos állapotba kerültek – közölte a Metropol.

Fotó: Illusztráció (Balogh Zoltán/MTI)

A HÉV egyik kocsijában tört ki a pánik

A szemtanúk szerint az Örs vezér tere felé közlekedő HÉV váratlanul állt meg Sashalomnál. Az egyik utas, K. Viktor azt mondta, először mindenki azt hitte, hogy a szerelvény a szemből érkező járatra vár. Nem sokkal később azonban kiabálást hallottak a második kocsiból. Viktor szerint az ellenőrök azonnal a vezetőhöz rohantak, aki kiszállt a fülkéből és hátraszaladt a szerelvényhez. A szemtanú ekkor látta meg, hogy az utasok tömegesen menekülnek le a szerelvényről.

Ömlött a vér a férfi csuklójából

A férfi leszállt, hogy megnézze, mi történt. Elmondása szerint a második kocsi hátsó részén, a biciklik és babakocsik számára kialakított résznél feküdt egy 30-40 év körüli férfi. 

A szemtanú szerint mindkét csuklójából ömlött a vér.

A férfi mellett egy bicikli és egy hátizsák is volt. Viktor úgy látta, hogy a sérült akkor még magánál volt, a rendőrök pedig beszéltek vele. A HÉV vezetője ezután arra kérte az utasokat, hogy azonnal hagyják el a vonatot.

Gyerekek is látták a sokkoló jelenetet

A szemtanú szerint gyerekek is utaztak a HÉV-en, ők szintén látták a vérző férfit. A helyszínre perceken belül rendőrök és mentők érkeztek, a szerelvényt pedig lezárták. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 40 év körüli férfit stabil állapotban vitték kórházba.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

