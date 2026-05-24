Öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi a HÉV-en, pánik tört ki a szerelvényen

Kiabálás és menekülő emberek miatt állították meg a HÉV-et Sashalomnál szombat reggel. A szerelvény egyik kocsijában egy vérző férfit találtak, az utasok közül többen sokkos állapotba kerültek – közölte a Metropol.
A HÉV egyik kocsijában tört ki a pánik
A szemtanúk szerint az Örs vezér tere felé közlekedő HÉV váratlanul állt meg Sashalomnál. Az egyik utas, K. Viktor azt mondta, először mindenki azt hitte, hogy a szerelvény a szemből érkező járatra vár. Nem sokkal később azonban kiabálást hallottak a második kocsiból. Viktor szerint az ellenőrök azonnal a vezetőhöz rohantak, aki kiszállt a fülkéből és hátraszaladt a szerelvényhez. A szemtanú ekkor látta meg, hogy az utasok tömegesen menekülnek le a szerelvényről.
Ömlött a vér a férfi csuklójából
A férfi leszállt, hogy megnézze, mi történt. Elmondása szerint a második kocsi hátsó részén, a biciklik és babakocsik számára kialakított résznél feküdt egy 30-40 év körüli férfi.
A szemtanú szerint mindkét csuklójából ömlött a vér.
A férfi mellett egy bicikli és egy hátizsák is volt. Viktor úgy látta, hogy a sérült akkor még magánál volt, a rendőrök pedig beszéltek vele. A HÉV vezetője ezután arra kérte az utasokat, hogy azonnal hagyják el a vonatot.
Gyerekek is látták a sokkoló jelenetet
A szemtanú szerint gyerekek is utaztak a HÉV-en, ők szintén látták a vérző férfit. A helyszínre perceken belül rendőrök és mentők érkeztek, a szerelvényt pedig lezárták. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 40 év körüli férfit stabil állapotban vitték kórházba.
Felfoghatatlan dráma Veszprémben: néhány óra eltéréssel ketten is leugrottak a völgyhídról
Kettős tragédia rázta meg Veszprémet hétfőn. Alig néhány óra leforgása alatt két férfi is úgy döntött, hogy a város viaduktjáról a mélybe veti magát. A hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az eseteket.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.