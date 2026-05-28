Meglepő fotó jelent meg a Szentendre Blogol nevű Facebook-csoportban. A bejegyzés szerzője azt írta, hogy a napokban egy több centiméteres üvegszilánkot talált, és vett ki az egyik HÉV-kocsi hátsó üléssorából.

Üvegszilánkkal akart valaki sérülést okozni egy HÉV–szerelvényen / Fotó: MW (Képünk illusztráció)

Több centis szilánkot szedtek ki a szentendrei HÉV üléséből

A képen látható dolgot szedtem ki kedden az egyik hévkocsi hátsó üléssorából. Két háttámla közé volt betéve úgy, hogy a hegye állt kifele. Számomra egyértelműen szándékosan volt így odatéve… Ha nem is áll bele az ember derekába, simán megkarcolhatja, ruhát szakíthat. Sokat utazunk hévvel, nem találkoztam még ilyennel, de jól nézzétek meg, hova ültök le…"

- számolt be a történtekről az illető, és ezzel jelentős felháborodást váltott ki a csoport tagjaiban, hiszen ezzel egyértelműen sérülést akart okozni valaki.

A szilánkról készült fotót ide kattintva láthatja!

Ez is érdekelheti: Nem fogja elhinni, mitől sérült meg egy nő arca

Tarol a neten az a felvétel, amelyen az amerikai egyetemi bajnokság első osztályában kosárlabdázó, kék-zöld arcú nő mondja ki a boldogító igent lánykéréskor. Nem akármi találta el az arcát, mutatjuk, kattintson!