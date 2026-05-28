Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

szentendre

Üvegszilánkkal akart valaki sérülést okozni egy HÉV–szerelvényen

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két háttámla közül állt ki egy üvegszilánk az egyik szentendrei szerelvényen. Időben észrevette a HÉV egyik utasa és kihúzta, mielőtt bajt lett volna, vagy kárt ejtett volna valamiben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentendreszentendre blogolüvegszilánkkal akartsérülést okoznimegelőzésbajutashévsérüléscsoport

Meglepő fotó jelent meg a Szentendre Blogol nevű Facebook-csoportban. A bejegyzés szerzője azt írta, hogy a napokban egy több centiméteres üvegszilánkot talált, és vett ki az egyik HÉV-kocsi hátsó üléssorából.

Üvegszilánkkal akart valaki sérülést okozni egy HÉV–szerelvényen
Üvegszilánkkal akart valaki sérülést okozni egy HÉV–szerelvényen / Fotó: MW (Képünk illusztráció)

Több centis szilánkot szedtek ki a szentendrei HÉV üléséből

A képen látható dolgot szedtem ki kedden az egyik hévkocsi hátsó üléssorából. Két háttámla közé volt betéve úgy, hogy a hegye állt kifele. Számomra egyértelműen szándékosan volt így odatéve… Ha nem is áll bele az ember derekába, simán megkarcolhatja, ruhát szakíthat. Sokat utazunk hévvel, nem találkoztam még ilyennel, de jól nézzétek meg, hova ültök le…"

- számolt be a történtekről az illető, és ezzel jelentős felháborodást váltott ki a csoport tagjaiban, hiszen ezzel egyértelműen sérülést akart okozni valaki. 

A szilánkról készült fotót ide kattintva láthatja!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Ez is érdekelheti: Nem fogja elhinni, mitől sérült meg egy nő arca

Tarol a neten az a felvétel, amelyen az amerikai egyetemi bajnokság első osztályában kosárlabdázó, kék-zöld arcú nő mondja ki a boldogító igent lánykéréskor. Nem akármi találta el az arcát, mutatjuk, kattintson!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!