Ezt látni kell!! Kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballon a belvárosban

Különös baleset borzolta a kedélyeket Kassa belvárosában péntek kora este, amikor a 29. Kassai Hőlégballon-fieszta keretében a magasba emelkedő járművek közül kettő összeütközött a levegőben – közölte az Új Szó. A Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint a légi karambolt követően az egyik hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a Felszabadítók terén (Námestie osloboditeľov), pontosan egy helyi bevásárlóközpont előtti útszakaszon.

A levegőben összeütközött két hőlégballon közül az egyik az úttestre kényszerült

Fotó: Joy24/tiktok

Kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballon a belvárosban

A baleset hírére azonnal riasztották a hatóságokat, és az összes mentőegység a helyszínre sietett. Az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) nyolc hivatásos tűzoltóval és két gépjárművel vonult ki a térre. Jozef Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy a kényszerleszállást végrehajtó ballon fedélzetén öt személy tartózkodott, akik az elsődleges rendőrségi információk szerint nem szenvedtek látható sérüléseket. A tűzoltók azonban a helyszínen elláttak egy könnyebben sérült személyt, akit ezt követően átadtak a mentőszolgálat munkatársainak.

Miközben a pórul járt hőlégballon utasait vizsgálták, a másik érintett jármű a levegőben maradt, és az előzetes jelentések alapján sérülés nélkül folytatni tudta az útját.

A hatóságok gyors és összehangolt munkájának köszönhetően a földet ért ballont viszonylag hamar sikerült eltávolítani az úttestről, így a forgalom elől lezárt Štúr utca ismét teljesen járhatóvá vált a közlekedők számára. A nem mindennapi incidens egy nagyszabású nemzetközi rendezvény közepette történt, hiszen a városban ezekben a napokban zajlik a szerdától vasárnapig tartó 29. Kassai Hőlégballon-fieszta.

A közkedvelt fesztiválon a világ kilenc különböző országából húsz hőlégballon vesz részt, hogy látványos bemutatókkal szórakoztassa a közönséget. A rendezvénynek komoly történelmi háttere is van: az eseménnyel az 1906. június 14-i történelmi repülés előtt tisztelegnek a szervezők, amikor a Budapestről Kassára szállított, Turul nevű ballon először szállt fel a szlovákiai város felett.