18 éves lány összeszurkált holttestét találták meg egy szántóföldön – elfogták a gyilkosát

Brutális gyilkosság történt pénteken a Partiumban, Bihar megyében, csupán néhány kilométerre a magyar határtól. Egy 18 éves lány holttestét találták meg Pelbárthidán egy szántóföldön, szúrt sebekkel a nyakán. A Haon.hu arról ír, hogy az áldozat egy borsi líceum diákjaként végzett szakmai gyakorlatot egy kecskefarmon, ahol a feltételezett elkövető is dolgozott. Péntek este az MTI a Bihar megyei rendőrség közleménye alapján arról számolt be, hogy a gyilkost elfogták.

Péntek este, a meggyilkolt lány holtteste közelében fogták el a pelbárthidai emberölés feltételezett elkövetőjét

Forrás: Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság

A holttest közelében, egy repceföldön bujkált a gyilkos

Az elkövető felkutatásához a román hatóságok több száz rendőrt és csendőrt vezényeltek a térségbe, a kereséshez sok önkéntes is csatlakozott. A rendőrök közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel, valamint drónokat, helikoptert és keresőkutyákat is bevetettek.

A 39 éves, magyar nemzetiségű gyanúsítottat végül helikopterből, hőkamera segítségével, a gyilkosság helyszínétől nagyjából egy kilométerre, egy repceföldön fedezték fel. A férfi, akinek megsérült a lába, a ruhája pedig véres volt, beismerte tettét. A hatóságoknak azt mondta, hogy egy bicskával többször nyakon szúrta áldozatát.

Korábban is ölt már embert a tettes

A Pelbárthidát is magába foglaló Paptamási község polgármestere, Matyi Miklós elmondta: a gyanúsítottat korábban 14 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt, mert megölte a szomszédját. A feltételezett elkövető akkor is hosszabb ideig bujkált a hatóságok elől, mielőtt elfogták. Végül tavaly tavasszal, nyolc hónappal a rá kiszabott büntetés letöltése előtt helyezték szabadlábra. Ekkor helyezkedett el a kecskefarmon, amelynek tulajdonosa vállalta érte a felelőséget.

