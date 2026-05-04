Női holttest került elő egy döbröközi kútból, kiderültek a gyilkosság részletei

A Tolna vármegyei Döbrököz csendjét gyilkosság törte meg 2026 áprilisában, amikor egy helyi ingatlan kútjában megtalálták az 57 éves Emese holttestét – írta a Borsonline.hu. Az asszony eltűnése a szomszédoknak tűnt fel először, akikkel szoros kapcsolatot ápolt: mivel saját házában nem volt se víz, se villany, rendszeresen átjárt hozzájuk telefont tölteni és segítséget kérni. Amikor a háromgyermekes anya több napig nem jelentkezett, az ismerősök gyanút fogtak, és értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök az udvaron lévő kiszáradt kútban bukkantak rá a nő testére, akit a hírek szerint támadója fejjel lefelé dobott a mélybe, majd meszes zsákokkal próbált elfedni.

Kútba rejtette élettársa holttestét a döbröközi férfi

Fotó: Bors

Női holttest került elő egy döbröközi kútból

A gyilkossággal az asszony 53 éves élettársát, Ferencet gyanúsítják, aki a tettét követően a közeli szőlősben bujkált a hatóságok elől. A férfi csak egyszer mutatkozott a faluban, amikor alkoholt ment vásárolni a dohányboltba, és ittasan elszólta magát, kijelentve, hogy nem akar visszatérni a börtönbe.

A rendőrség végül elfogta a férfit, aki a kihallgatása során elismerte, hogy egy vita hevében akkora ütést mért élettársára, hogy az asszony belehalt a sérüléseibe, bár a holttest elrejtésének körülményeiről egyelőre nem tett teljes beismerő vallomást.

A Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Szekszárdi Járásbíróság április 30-án elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A férfi ellen emberölés bűntette miatt indult eljárás, a nyomozás jelenleg is folyamatban van, hogy tisztázzák a tragédia minden pontos részletét.