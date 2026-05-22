Holttest került elő a Dunából Komáromnál

Csütörtökön 18:18-kor érkezett bejelentés a Komáromi Rendőrkapitányságra, hogy a Duna-part egyik külterületi szakaszán, Koppánymonostor térségében holttestet sodort partra a víz. A rendőrök azonnal elindultak a helyszínre – írja a Kemma.hu.

Holttest került elő a Komáromnál, a Duna-parton

A rendőrség honlapja szerint emberi eredetű csontmaradványokat találtak a Duna-parton. Az adatlap szerint az elhunyt neme nem ismert jelenleg, a megtalált holttestrész pedig egy koponyacsont darab, valamint egy egyéb csontdarab. Az eset kapcsán a Komáromi Rendőrkapitányság indított el eljárást.

Legutóbb a hét elején talált egy azonosítatlan holttestet a rendőrség Heves vármegyében. Nagyréde területén egy a férfi kövér testalkatú, sűrű, rövid ősz hajú, kerekded fejű és ovális, borotvált arcú férfire bukkantak.