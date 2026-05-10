Szeméttelepen találták meg az eltűnt turista feldarabolt holttestét

A hatóságok péntek reggel a Kanári-szigeteken, Puerto del Rosario városában, egy hulladéklerakóban találták meg az 56 éves belga állampolgár, Katty Oosterlinck megcsonkított holttestét – írja a Daily Mail. A nő eltűnését május 4-én jelentették be hozzátartozói, miután hiába próbálták elérni a Fuerteventura szigetén tartózkodó turistát.

Szeméttelepen találták meg a belga turista feldarabolt holttestét

Holttest a szeméttelepen

A bejelentést követően a rendőrség megkezdte az eltűnt nő keresését, akit utoljára Corralejo városában láttak. Földi maradványaira végül onnan mintegy ötven kilométerre, egy hulladéklerakóban találtak rá.

A nő halálának okát és körülményeit a hatóságok jelenleg vizsgálják.

