A rendőrség a hivatalos honlapján, a körözések között tette közzé, hogy május 23-án a Fejér vármegyei Rácalmásnál ismeretlen holttestére bukkantak a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai. A személyleírás alapján egy fehér bőrű, közepes testalkatú, sűrű és rövid hajú, rőt szakállú férfiről van szó, akinek barna a szeme, nagy a füle és nagy orra is van. A fogai közül több hiányzik a Feol.hu cikke szerint.

Május 23-án bukkantak rá a holttestre

Fotó: police.hu

Sejti ki lehet? Segítsen azonosítani a holttestet!

Amikor rátaláltak a halott férfin egy szürke kapucnis pulóver volt. A rendőrség azt kéri, hogy aki a személyleírás alapján felismeri a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, tegyen bejelentést az ezen a linken elérhető űrlap segítségével, vagy a kapitányság elérhetőségén, a 06 25 510-510-es telefonszámon.

Ez is érdekelheti: Tiszaújvárosi robbanás: sérelemdíjat kérne a halálos áldozat özvegye

Felfoghatatlan tragédia történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken, egy kétgyermekes családapa meghalt egy üzemi balesetben. A tiszaújvárosi robbanás után az özvegy és a család ügyvédhez fordult, sérelemdíjat szeretnének kapni a történtek miatt. Hogy mit mondott még, megtudhatja, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.