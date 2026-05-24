Homokcsapdába temetve halt meg egy munkás a kiskunlacházi bányatónál

Hatalmas robaj rázta meg a kiskunlacházi bányát, majd egyik pillanatról a másikra eltűnt egy ember. A holttestet végül a víz alatt, tonnányi homokba temetve találták meg, miután órákon át keresték az eltűnt munkást – írja a Ripost.

Megtalálták az eltűnt tolatásvezető holttestét

Fotó: Ripost

A holttestet a homok alá temetve találták meg

A tragédia pénteken, május 22-én történt a kiskunlacházi bányánál, ahol a dolgozók gátépítési munkálatokat végeztek a víz mellett.

A töltés egy ponton váratlanul beomlott, az egyik billencses teherautó pedig hatalmas robajjal az oldalára dőlt. A sofőr még időben ki tudott ugrani a járműből és a vízbe vetette magát, a mögötte álló tolatásvezetőnek azonban már nem maradt ideje menekülni. A tonnás homokrakomány egy része a vízbe, másik része a partra zúdult. A munkás ezután nyomtalanul eltűnt.

Búvárok és kutató-mentők lepték el a helyszínt

A férfit hosszú órákon keresztül keresték a tűzoltók, búvárok, speciális kutató-mentők és keresőkutyás egységek. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közlése szerint búváregységet, kishajót, szonártechnikát és speciális technikai eszközöket is bevetettek a kutatás során.

A mentést rendkívül megnehezítette, hogy a vízzel keveredett homok a teherautó súlya alatt szinte betonkeménységűre tömörödött. A kutató-mentők szerint a szagkiáramlás teljesen megszűnt, ezért mentőkutyákat sem tudtak használni a kereséshez.

Szörnyű helyen találták meg az eltűnt férfit

A felborult teherautót végül sikerült kiemelni, az eltűnt dolgozót azonban továbbra sem találták. A kutató-mentők végül a sekély vízi részen bukkantak rá az áldozatra. A férfi holttestét a vízfelszín alatt, a homokba temetve találták meg. Az életét már nem lehetett megmenteni. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak és munkatársainak.

Holttest került elő a Dunából Komáromnál

Csütörtök este eljárást indított a Komáromi Rendőrkapitányság. Nem sokkal este hat után ugyanis bejelentés érkezett, miszerint holttesttet találtak a Duna-parton Koppánymonostor térségében.