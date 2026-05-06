Holttestet találtak a Dunán Kiskunlacházánál, a tűzoltóknak kellett kiemelniük a vízből

Május 5-én a járókelők értesítették a tűzoltókat, hogy egy férfi holtteste lebeg a víz tetején Kiskunlacházánál. Az önkormányzati tűzoltók hamar a helyszínre értek, majd egy csónakba emelték a testet – adta hírül a Bors.

Egy idős férfi holttestét pillantották meg járókelők a Ráckevei-Soroksári-Dunában, Kiskunlacházánál

Fotó: Facebook/Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve

Holttest Kiskunlacházánál

A járókelők hamar értesítették a hatóságokat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a Pihenő sétányra, majd megkezdték a mentést. A történtekről több képet is megosztott a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság.

A tűzoltók azt az információt kapták, hogy a parttól 20-25 méterre lebeg a test, amit a szemtanú nem tudott kiemelni a vízből, ezért segítséget kért.

2026. május 5-én 19:25-kor kaptuk a riasztást: Kiskunlacháza, Pihenő sétányon halott kiemeléséhez, műszaki mentésben kértek segítséget. A bejelentés alapján: "Dunában találtak egy holttestet

– írták a posztban.

A parton vélhetően a vízbefúlt férfi csónakja rekedt meg, ezzel indultak a tűzoltók a test kiemelésére.

A rajparancsnokunktól kapott információk szerint a jelzett helyen a parttól körülbelül 20-25 méterre a vízen egy test lebegett. Kiérkezésünk előtt a személy csónakját kihozták, amivel egységünk bement érte, és a személyt kihozta, partra emelte. Rendőrségi azonosítás után derült ki, hogy egy szépkorú férfiről van szó, aki budapesti lakos, és kb. 1 - 1,5 órája hunyt el. Kollégáink az elhunytat letakarták és a rendőr kollégáknak a helyszínt átadták, akik az orvosi ügyeletet és a nyomozó kollégákat várták. A helyszínen további tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, egységünk bevonult állomáshelyére”

– írták, hozzátéve, hogy a részvétüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozóinak.

A napokban számoltunk be egy jóval kalandosabb, de hasonlóan tragikus mentőakcióról, ahol rendőr ereszkedett le a krokodiloktól hemzsegő folyóba. A hatóság ugyanis azt gyanította, hogy az egyik, fél tonnás hüllő evett meg egy, a környéken eltűnt üzletembert.