Magyar kamionsofőr holttestét találták meg Ausztriában

Kedd délelőtt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki az A1-es autópálya Enns Nord-nál található pihenőhelyére. Egy magyar kamionsofőr holttestére találtak rá a járművében – írta a Vaol.hu.

Magyar kamionsofőr holttestére találtak rá

Tragédia történt az osztrák A1-es autópálya egyik parkolójában, ahol egy magyar kamionsofőr a kötelező pihenőidejét töltötte. Miután hozzátartozói reggel hiába keresték telefonon, a riasztott rendőrök a jármű vezetőfülkéjében találtak rá a férfira.

A sofőr életét már nem tudták megmenteni, a holttest kiemelésében a tűzoltók is közreműködtek. A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére a hatóságok a teljes pihenőhelyet lezárták a forgalom elől.

