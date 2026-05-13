Magyar kamionsofőr holttestét találták meg Ausztriában

Magyar kamionsofőr holttestét találták meg Ausztriában

Kedd délelőtt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki az osztrák A1-es autópálya egyik pihenőhelyére. A hatósági intézkedés során egy magyar kamionsofőr holttestére találtak a helyszínen.
Kedd délelőtt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki az A1-es autópálya Enns Nord-nál található pihenőhelyére. Egy magyar kamionsofőr holttestére találtak rá a járművében – írta a Vaol.hu.

holttest
Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Tragédia történt az osztrák A1-es autópálya egyik parkolójában, ahol egy magyar kamionsofőr a kötelező pihenőidejét töltötte. Miután hozzátartozói reggel hiába keresték telefonon, a riasztott rendőrök a jármű vezetőfülkéjében találtak rá a férfira.

A sofőr életét már nem tudták megmenteni, a holttest kiemelésében a tűzoltók is közreműködtek. A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére a hatóságok a teljes pihenőhelyet lezárták a forgalom elől.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, négy férfi holttestére bukkantak Károlyváros megyében, akik közül hármat a horvát–szlovén határfolyóban, a Kupában, egyet pedig a Mreznicában találtak meg.

 

