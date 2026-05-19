Ismeretlen holttestet találtak Hevesben, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság május 19-én körözési eljárást indított egy Nagyrédén megtalált ismeretlen férfi ügyében. A hatóságok azért fordultak a lakossághoz, hogy azonosítani tudják a településen talált holttestet – írta a Heol.hu.

Ismeretlen holttestet találtak

A holttest azonosításához kér segítséget a rendőrség

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság lakossági segítséget kér egy Nagyréde területén talált ismeretlen férfi holttestének azonosításához. A hatóságok részletes személyleírást adtak ki az elhunytról: a férfi kövér testalkatú, sűrű, rövid ősz hajú, kerekded fejű és ovális, borotvált arcú. Szeme kék, fülei húsosak, orra széles, ajka vastag, fogazata pedig hiányos. Különös ismertetőjele, hogy a felső végtagjain sebhelyek, a bal hüvelykujján pedig egy régi, pörkkel fedett heg látható. A rendőrség körözési eljárás keretében vár minden olyan információt, amely segíthet a személyazonosság megállapításában.

