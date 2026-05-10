Négy holttestet húztak ki a vízből Károlyvárosnál

Az első bejelentés szombaton érkezett a rendőrségre: Ribnik községben, Sracak településnél egy holttestet láttak a Kupa folyóban. A kiérkező rendőrök átvizsgálták a környéket, majd a horvát hegyimentő szolgálat munkatársai kiemelték a vízből az ismeretlen férfi testét – írta meg az MTI.

Négy holttestet húztak ki folyókból Károlyvárosnál (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Később a szlovén rendőrség is jelezte a horvát hatóságoknak, hogy Netretic község közelében, Gornje Prilisce településnél két újabb férfi holttestét vették észre a Kupában. A testeket a horvát rendőrök szlovén tűzoltók segítségével vitték partra.

Három után a negyedik holttest is hamar előkerült

Este újabb lakossági bejelentés futott be, ezúttal a Duga Resa-i rendőrkapitányságra.

A telefonáló azt mondta, hogy Generalski Stol községben, Gornji Zvecaj településnél egy holttestet látott a Mreznica folyóban.

A hegyimentők ott is egy ismeretlen férfit emeltek ki a vízből.

A rendőrök mindhárom helyszínen szemlét tartottak. A hatóság tájékoztatása szerint bűnügyi vizsgálat indul az ügyben. Az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát pedig boncolással próbálják megállapítani.

