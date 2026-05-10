Négy holttestet húztak ki a vízből Károlyvárosnál

Négy halott férfire bukkantak Károlyváros megyében. A holttestek közül hármat a horvát–szlovén határfolyónak számító Kupában, egyet pedig a Mreznicában találtak meg a karlovaci rendőrfőkapitányság vasárnapi tájékoztatása szerint.
Az első bejelentés szombaton érkezett a rendőrségre: Ribnik községben, Sracak településnél egy holttestet láttak a Kupa folyóban. A kiérkező rendőrök átvizsgálták a környéket, majd a horvát hegyimentő szolgálat munkatársai kiemelték a vízből az ismeretlen férfi testét – írta meg az MTI.

Négy holttestet húztak ki folyókból Károlyvárosnál (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Később a szlovén rendőrség is jelezte a horvát hatóságoknak, hogy Netretic község közelében, Gornje Prilisce településnél két újabb férfi holttestét vették észre a Kupában. A testeket a horvát rendőrök szlovén tűzoltók segítségével vitték partra.

Három után a negyedik holttest is hamar előkerült 

Este újabb lakossági bejelentés futott be, ezúttal a Duga Resa-i rendőrkapitányságra. 

A telefonáló azt mondta, hogy Generalski Stol községben, Gornji Zvecaj településnél egy holttestet látott a Mreznica folyóban. 

A hegyimentők ott is egy ismeretlen férfit emeltek ki a vízből.

A rendőrök mindhárom helyszínen szemlét tartottak. A hatóság tájékoztatása szerint bűnügyi vizsgálat indul az ügyben. Az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát pedig boncolással próbálják megállapítani.

Nem akárhol akarta magát megölni egy magyar férfi

Egy időre leállították a forgalmat a veszprémi völgyhídon, mert egy férfi felmászott a viaduktra. Öngyilkos akar lenni, le akart ugrani, ekkor értek oda a rendőrök. Hogy mi történt ezután, megtudhatja, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

