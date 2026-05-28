Három holttestet találtak egy zsilvásárhelyi lakásban

Egy 83 éves asszonyt a két unokájával, egy 39 és egy 40 éves férfival együtt, holtan találtak szerda este Románia egyik településén. A szomszédok hívták ki a rendőröket, mert gyanús lett nekik, hogy a nyugdíjas egész nap nem válaszol a telefonhívásokra. Először egy járőr ment ki a zsilvásárhelyi (târgu jiu-i) társasház harmadik emeleti lakásához. Mivel senki sem nyitott ajtót, erősítést kért. A rendőrök közös erővel bejutottak a lakásba, ahol rábukkantak a három holttestre – írta a Maszol.ro a News.ro információi alapján.

Három holttestet találtak egy lakásban (illusztráció)

Fotó: Lennart Wittstock / Pexels.com

A nyomozók arra tippelnek, hogy a családi tragédia hátterében az egyik unoka áll. A gyanú szerint ő lehetett az, aki megölte a nagymamáját és a testvérét, majd magával is végzett,

vagyis nem gyilkosságban, hanem úgynevezett kiterjesztett öngyilkosságban gondolkodnak.

Ha ez így történt, azt a különböző szakértői vizsgálatok alátámaszthatják. Az igazságügyi orvossszakértőnek például kulcsszerepe lesz az eseménysor időrendiségének tisztázásában, amelyet a sebekből állapít meg. Ugyanakkor nem csak az ő munkájára van szükség a rejtély megoldásához. A tragédia helyszínén több tucat rendőr és ügyész dolgozott, hogy rekonstruálja, mi történhetett a lakásban.

A rendőrség, a tűzoltóság kivonult a riasztásra, a lakásban három holttestet találtak, erőszak nyomaival. A helyszínre haladéktalanul összetett operatív csapatok érkeztek, amelyek bűnügyi nyomozókból, kriminalisztikai szakemberekből és az illetékes ügyészből álltak, a helyszíni vizsgálat lefolytatása, valamint a pontos körülmények megállapítása érdekében”

– közölték a Gorj Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalos képviselői.

Ugyanakkor a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében megerősített rendőri és csendőri erők tevékenykednek a terepen, jelenleg pedig nincs olyan információ vagy jel, amely veszélyt jelentene a lakosságra. Arra kérjük az állampolgárokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak”

– tették hozzá a rendőrség illetékesei.

A két férfi édesanyját nem találják; őt utoljára kedden látták a környéken, szerdán már hiába keresték a rendőrök.

