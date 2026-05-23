Videón a horrorbaleset, egy szabálytalan előzés miatt halt meg egy ember

Egyetlen rossz döntés elég volt ahhoz, hogy emberéletet követelő tragédia történjen az úton. A horrorbaleset után most bíróság elé kerülhet a szabálytalanul előző német motoros.

A vétlen sofőr életét követelte a horrorbaleset

Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

A horrorbaleset előtt több autót is előztek a motorosok

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a 72 éves német férfi 2022. május 12-én egy nyolc motorból álló csoport utolsó tagjaként haladt Jászladány felől Szászberek irányába.

Előttük egy több autóból álló járműoszlop közlekedett, amelynek előzésébe a motorosok belekezdtek. A vádlott a csoport utolsó tagjaként szintén megkezdte az előzést.

A szemből érkező sofőr félrerántotta a kormányt

A motorossal szemben ekkor egy autó érkezett szabályosan a saját sávjában. A vádlott azonban behajtott elé, így a sofőr az ütközés elkerülése érdekében jobbra rántotta a kormányt. A manőver után az autó lesodródott az útról, majd a visszakormányzás miatt sodródni kezdett és áttért a másik sávba. Ott frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval.

Meghalt a vétlen sofőr

A brutális ütközés következtében a sértett életét vesztette. A Szolnoki Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a német motoros ellen. Az ügyészség fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Jászberényi Járásbíróság dönt majd.

A tragédiát a szemből érkező autó fedélzeti kamerája is rögzítette:

