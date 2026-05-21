Bomló állattetemekből, ürülékből és veszélyes hulladékból álló lerakatot találtak Pest vármegyében – videóval

Súlyos környezetszennyezésre derült fény Pest vármegyében, miután egy hatalmas kiterjedésű, illegális hulladéklerakatot azonosítottak Nagykáta külterületén. A Pest Vármegyei Főügyészség azonnal fellépett a jogsértéssel szemben.
Bomló tetemek, veszélyes hulladékok a zöldövezetben
A főügyészséghez érkező információk szerint ismeretlen elkövetők egy fás, zölddel borított, közel 7 hektáros területen halmoztak fel elképesztő mennyiségű szemetet. A hulladék térfogata a becslések szerint meghaladja a 100 köbmétert.
A helyszínen szemle során gyomorforgató és rendkívül veszélyes állapotok fogadták a hatóságokat. A területen felhalmozott vegyes összetételű hulladék között találtak:
- bomló állattetemeket és ürüléket,
- folyékony festéket és kátrányt,
- gépkocsi-alkatrészeket,
- valamint hatalmas mennyiségű építési és háztartási hulladékot.
Megindult a nyomozás, azonnal elszállíttatják a mérget
Az ügyészség kiemelten ellenőrzi a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető tevékenységeket, és szigorúan nyomon követi a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok betartását.
A Nagykátán talált horrorisztikus lerakat miatt különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége miatt indult nyomozás.
Mivel a bomló tetemek és a mérgező vegyi anyagok közvetlen veszélyt jelentenek a környezetre és a lakosság egészségére, a büntetőeljárás mellett elengedhetetlen a terület mielőbbi megtisztítása.
Ennek érdekében a Pest Vármegyei Főügyészség haladéktalanul kezdeményezte az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság eljárását, hogy a veszélyes hulladékot a lehető leggyorsabban és szakszerűen elszállítsák a helyszínről.
