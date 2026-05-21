Bomló állattetemekből, ürülékből és veszélyes hulladékból álló lerakatot találtak Pest vármegyében – videóval

Több mint 100 köbméternyi, a környezetet és az emberi egészséget is súlyosan veszélyeztető szemetet halmoztak fel ismeretlenek Nagykátán. A Pest Vármegyei Főügyészség azonnal intézkedett az illegális hulladéklerakat ügyében.
Súlyos környezetszennyezésre derült fény Pest vármegyében, miután egy hatalmas kiterjedésű, illegális hulladéklerakatot azonosítottak Nagykáta külterületén. A Pest Vármegyei Főügyészség azonnal fellépett a jogsértéssel szemben.

100 köbméternyi veszélyes hulladékot halmoztak fel
Több mint 100 köbméternyi veszélyes hulladékot halmoztak fel ismeretlenek Nagykátán

Bomló tetemek, veszélyes hulladékok a zöldövezetben

A főügyészséghez érkező információk szerint ismeretlen elkövetők egy fás, zölddel borított, közel 7 hektáros területen halmoztak fel elképesztő mennyiségű szemetet. A hulladék térfogata a becslések szerint meghaladja a 100 köbmétert.

A helyszínen szemle során gyomorforgató és rendkívül veszélyes állapotok fogadták a hatóságokat. A területen felhalmozott vegyes összetételű hulladék között találtak:

  • bomló állattetemeket és ürüléket,
  • folyékony festéket és kátrányt,
  • gépkocsi-alkatrészeket,
  • valamint hatalmas mennyiségű építési és háztartási hulladékot.

Megindult a nyomozás, azonnal elszállíttatják a mérget

Az ügyészség kiemelten ellenőrzi a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető tevékenységeket, és szigorúan nyomon követi a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok betartását.

A Nagykátán talált horrorisztikus lerakat miatt különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége miatt indult nyomozás.

Mivel a bomló tetemek és a mérgező vegyi anyagok közvetlen veszélyt jelentenek a környezetre és a lakosság egészségére, a büntetőeljárás mellett elengedhetetlen a terület mielőbbi megtisztítása. 

Ennek érdekében a Pest Vármegyei Főügyészség haladéktalanul kezdeményezte az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság eljárását, hogy a veszélyes hulladékot a lehető leggyorsabban és szakszerűen elszállítsák a helyszínről.

