Húsklopfolóval verte a nagymamáját egy kecskeméti férfi, nem teszi zsebre, amit ezért kapott

Elképesztő bántalmazási ügyben hozott elsőfokú ítéletet a Kecskeméti Törvényszék. A vádak szerint egy férfi 2024 októberének végétől 2025. február 17-ig rendszeresen megjelent a vele egy házban élő nagyanyja lakásán és onnan tűzifát, gázpalackot, élelmiszert és pénzt is lopott – adta hírül a Baon.hu. A portál szerint a férfi emellett rendszeresen bántalmazta is az idős nőt, előfordult olyan is, hogy húsklopfolóval verte meg.

Húsklopfolóval és ököllel is megütötte a nagyanyját a kecskeméti férfi, akire súlyos büntetés vár

Húsklopfolóval verte a nagymamáját

A szóban forgó három és fél hónapban rendszeressé vált a bántalmazás és a megalázás. A férfi tenyérrel, ököllel ütötte az idős nőt, de előfordult, hogy meglökte, megrángatta, a haját húzta és többször kiabált vele.

Az egyik eset 2024 decemberében történt, amikor a férfi a nyugdíjas nő engedélye nélkül bement a lakrészébe és tűzifát kezdett zsákokba pakolni. Amikor az asszony arra kérte, hogy hagyja abba, a férfi az ágyra lökte az áldozatot, kiabált vele, majd távozott a fával.

2025. január 22-én hajnalban egy húsklopfolóval betörte a bezárt bejárati ajtót, majd amikor a nő a Gondosóráján keresztül szeretett volna segítséget kérni, akkor a húsklopfolóval rácsapott az idős nő lábára, a fejét elkezdte ököllel ütni, a Gondosórát pedig bedobta a szekrény mögé.

2025. február 14-én éjszaka az alvó nő párnája alól kivette a pénztárcáját és 15 ezer forintot lopott el belőle. Amikor a nő tiltakozott, akkor ököllel megütötte, megrángatta a haját és távozott.

A férfi 8 év fegyházbüntetést, valamint 8 év közügyektől eltiltást kapott, az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője ugyanis fellebbezést nyújtott be a büntetés enyhítése érdekében.

