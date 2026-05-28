Vérfürdő Csepelen? Lövöldözés és késelés történt, rengeteg rendőr a helyszínen

Mégsem baleset volt a Huszti ikrek tragédiája? Titokzatos levél landolt a skót ügyészségen

Bár a skót hatóságok hivatalosan már lezárták az ügyet, egy magyar nő panasza nyomán újraindulhat a vizsgálat a tragikus halálesetek ügyében. A bejelentő szerint a helyi rendőrség és az ügyészség nem végzett alapos munkát, amikor úgy találta, hogy baleset okozta a Huszti ikrek halálát.
A skót rendőrség korábban balesetnek minősítette és lezárta a Huszti ikrek ügyét, azonban egy magyar nő most panaszt nyújtott be, mivel több ellentmondást is felfedezett a nyomozásban. Szerinte a skót hatóságok bizonyos körülményeket figyelmen kívül hagytak, különösen a főbérlő szerepét illetően. 2025. január 7-ének hideg éjjelén szinte alig volt valaki a skóciai Aberdeen utcáin, amikor a két magyar nő hosszú kabátokba burkolózva elindult bérelt lakásából a várost átszelő Dee folyó hídja felé. Ez volt az utolsó pont, ahol a térfigyelő kamerák még rögzítették Elizát és Henriettát, akiknek holttestét végül január 31-én találták meg a folyóban, a híd közelében – írta a Blikk.

A 32 éves Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el Aberdeenben. Holttestüket január 31-én adta vissza a Dee folyó.
Újabb kérdések a Huszti ikrek tragédiája körül

Bár a skót nyomozók lezárt ügyként tekintenek a tragédiára, sokak szerint korántsem baleset történt a folyóparton. A 32 évesen elhunyt testvérpár édesapja élete végéig biztos volt benne, hogy lányait megölték, és egy Skóciában élő egykori magyar katona is magánnyomozásba kezdett a háttérben. 

Most egy civilként bűnügyi elemzésekkel foglalkozó magyar nő hivatalos panasszal fordult a skót rendőrséghez és ügyészséghez, mert álláspontja szerint a helyi hatóságok felületes munkát végeztek, és súlyos részleteket hagytak figyelmen kívül.

A hatóságoknak eljuttatott részletes időrendi elemzés két komoly ellentmondásra világít rá:

  • Az ikrek az eltűnésük előtti délután teli táskákkal mentek el otthonról, majd üres kézzel tértek vissza, ami arra utal, hogy valamilyen árut vagy csomagot kézbesítettek. Amikor hajnalban ismét a helyszínre siettek, már csak egy kistáska volt náluk. Az elemzés szerint a fizetségre vártak, ám a megbízójuk a pénz átadása helyett erőszakkal a folyóba kényszeríthette őket;
  • Hajnali két óra után a lányok telefonjáról egy SMS érkezett a főbérlőjüknek, melyben az állt, hogy soha többé nem mennek vissza a lakásba. Ez a lépés teljesen kizárja a véletlen balesetet. Ha pedig öngyilkossági szándékról lett volna szó, a búcsúüzenetet a családjuknak címezték volna, nem a szállásadónak. Sokkal valószínűbb, hogy a lányokat kényszerítették a sorok megírására, vagy a gyilkosuk küldte el azt a mobiljukról, hogy félrevezesse a nyomozást.

A bejelentő a dokumentumban arra kéri a skót hatóságokat, hogy nyissák meg újra az aktákat és vegyék tüzetesebb vizsgálat alá a főbérlő szerepét az ügyben.

