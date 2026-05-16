Ez minden család rémálma: szociális gondozója foszthatta ki a demens, idős férfit

Elképesztő büntetőügyet tárgyal a Veszprémi Járásbíróság: minden család rémálma, hogy idős hozzátartozóját rábízza egy szociális intézményre, ahol aztán bűncselekményt követnek el szeretteik ellen. Most úgy tűnik, ez történt azzal az idős férfivel, akinek 3,5 millió forintját csalta ki egy idősotthon vezetője.
A Veszprémi Járásbíróságon tárgyalják annak az idős férfinek az ügyét, akit egy szociális intézmény vezetője fosztott ki a munkatársa segítségével. Az igazgató többször kijárt a gondozottakhoz, az azóta elhunyt sértettet is jól ismerte, így tudta, hogy a házaspárnak van pénze, ám ennek ellenére szűkös körülmények között élnek – írja az esetről a Veol.hu.

Egy szociális intézmény vezetője és kollégája fosztotta ki a gondjaikra bízott, demens, idős férfit
Fotó: Getty Images-illusztráció

Szociális munkás fosztotta ki az idős férfit

Az idős férfi feleségét 2022-ben holtan találták a lakásban, a férfi szintén a földön feküdt, zavart tudatállapotban. Az orvosok később megállapították, hogy a férfi demenciával küzd. Az esetről a vádlott, a szociális intézmény vezetője is tudomást szerzett. Amikor a sümegi pszichiátriáról haza kellett szállítani a férfit, azonnal a segítségére sietett. A vádiratból kiderül, hogy ez efféle szállítás nem volt jellemző az intézményre.

A vádlott tudta, hogy az idős férfi a bankban tartja a pénzét, így felajánlotta, hogy elviszi oda is. Sőt, még arra is volt gondja, hogy új személyi igazolványt csináltatott a nyugdíjasnak, majd a bankba mentek, ahol megszüntették a számlát és kivették az ott található 3,5 millió forintot. 

A vádlott és beosztottja együtt kísérték az áldozatot a bankba, ahol az ügyintéző kérdéseire leginkább a szociális intézmény vezetője felelt, a nyugdíjas férfi többnyire bólogatott. Az ügyintézőnek elmondták: innen egyenesen az idősotthonba mennek, ahonnan már nem jönnek vissza, ezért kell megszüntetni a számlát. A 3,5 millió forintot egy borítékban kapta meg a vádlott, a pénz később eltűnt. Az ügyben a szociális intézmény vezetőjét elkísérő személy nem lett vádlott az ügy során. Őt arról tájékoztatta a felettese, és ez szerepel a vallomásában is, hogy a pénzt az elhunyt asszony temetési költségére és a szociális otthonban felmerülő kiadásokra kellett elköltenie.

A vádlott, aki azóta a siófoki kórházban dolgozik, tagadta az ellene felhozott vádakat. Azt mondta: a pénzt Pista bácsi vette át a bankban. Ennek kiderítésére a bíróság elrendelte, hogy meg kell nézni a környéken és a bankban készült kamerafelvételeket.

Az egyik tanú az ügy kapcsán elmondta: egyáltalán nem bevett dolog, hogy az ügyfeleiket elviszik a bankba.

A közelmúltban egy másik, nem mindennapi csalási ügyről is írtunk: egy csaló híres zenésznek adta ki magát és egy idős nő bizalmába férkőzött. Ezután az áldozat elküldte a bankkártyája mindkét oldalát befényképezve...

 

 

