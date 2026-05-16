Ez minden család rémálma: szociális gondozója foszthatta ki a demens, idős férfit

A Veszprémi Járásbíróságon tárgyalják annak az idős férfinek az ügyét, akit egy szociális intézmény vezetője fosztott ki a munkatársa segítségével. Az igazgató többször kijárt a gondozottakhoz, az azóta elhunyt sértettet is jól ismerte, így tudta, hogy a házaspárnak van pénze, ám ennek ellenére szűkös körülmények között élnek – írja az esetről a Veol.hu.

Egy szociális intézmény vezetője és kollégája fosztotta ki a gondjaikra bízott, demens, idős férfit

Az idős férfi feleségét 2022-ben holtan találták a lakásban, a férfi szintén a földön feküdt, zavart tudatállapotban. Az orvosok később megállapították, hogy a férfi demenciával küzd. Az esetről a vádlott, a szociális intézmény vezetője is tudomást szerzett. Amikor a sümegi pszichiátriáról haza kellett szállítani a férfit, azonnal a segítségére sietett. A vádiratból kiderül, hogy ez efféle szállítás nem volt jellemző az intézményre.

A vádlott tudta, hogy az idős férfi a bankban tartja a pénzét, így felajánlotta, hogy elviszi oda is. Sőt, még arra is volt gondja, hogy új személyi igazolványt csináltatott a nyugdíjasnak, majd a bankba mentek, ahol megszüntették a számlát és kivették az ott található 3,5 millió forintot.

A vádlott és beosztottja együtt kísérték az áldozatot a bankba, ahol az ügyintéző kérdéseire leginkább a szociális intézmény vezetője felelt, a nyugdíjas férfi többnyire bólogatott. Az ügyintézőnek elmondták: innen egyenesen az idősotthonba mennek, ahonnan már nem jönnek vissza, ezért kell megszüntetni a számlát. A 3,5 millió forintot egy borítékban kapta meg a vádlott, a pénz később eltűnt. Az ügyben a szociális intézmény vezetőjét elkísérő személy nem lett vádlott az ügy során. Őt arról tájékoztatta a felettese, és ez szerepel a vallomásában is, hogy a pénzt az elhunyt asszony temetési költségére és a szociális otthonban felmerülő kiadásokra kellett elköltenie.

A vádlott, aki azóta a siófoki kórházban dolgozik, tagadta az ellene felhozott vádakat. Azt mondta: a pénzt Pista bácsi vette át a bankban. Ennek kiderítésére a bíróság elrendelte, hogy meg kell nézni a környéken és a bankban készült kamerafelvételeket.