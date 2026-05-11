Tanyán bújtak el az illegális bevándorlók Ásotthalomnál

Újabb illegális határátlépők jutottak be Magyarország területére az Ásotthalom térségében, miután megrongálták az ideiglenes határzárat. A csoport a hatóságok elől menekülve egy elhagyatott tanyán próbált meg búvóhelyet találni – írta a Delmagyar.hu.

Illegális határátlépők kerültek rendőrkézre

Fotó: Ásotthalmi Hírmondó

A hajnali órákban tizenkét külföldi állampolgár lépte át jogellenesen a magyar határt. A csoport tagjai között afgán és pakisztáni állampolgárok is voltak, akik az Ásotthalom–Kissori térségben rongálták meg a kerítést.

Az illegális határátlépők tanyán próbáltak elbújni

A sikeres átkelést követően egy elhagyatott tanyára törtek be, ahol megpróbálták kivonni magukat a hatósági intézkedés alól. A rendőrség azonban rövid időn belül a nyomukra bukkant.

Az akció során a rendőrök a mórahalmi polgárőrökkel és az ásotthalmi mezőőrökkel közösen dolgoztak. Az összehangolt fellépés eredményeként a csoport valamennyi tagját feltartóztatták.

A déli határszakaszon továbbra is folyamatos nyomás nehezedik a magyar hatóságokra. A térségben szolgálatot teljesítő rendőrök és segítő szervezetek rendszeresen lépnek fel az illegális határátlépésekkel szemben.

A hatóságok minden hasonló esetben megteszik a szükséges intézkedéseket, a határzár megrongálása miatt pedig külön eljárás is indulhat az érintettekkel szemben.

