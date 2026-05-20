Halálra gázolt egy embert, hajtóvadászat indult az influenszer ellen

Rosa Iberê Tavares Dantast három év szabadságvesztésre ítélték, miután autójával halálra gázolt egy fiatal edzőt. Az influenszer nem vonult börtönbe, eltűnt a hatóságok elől, hogy kibújjon a rá kiszabott büntetés alól a The Sun információi szerint.

Influenszer okozott halálos balesetet Brazíliában (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Az ő haláláért felelős az influenszer

A tragikus gázolás áldozata a 31 éves Talis Roque de Silva, aki kerékpározott, amikor Dantas elgázolta egy SUV-val. Az ütközés erejétől Silva lezuhant a bicikliről, nekicsapódott egy oszlopnak, majd a földre esett.

Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bár a mentőknek sikerült újraéleszteniük, és kórházba vitték, később már nem tudták megmenteni az életét.

Az influenszer az ítélet után nem maradt Brazíliában, Spanyolországba, Madridba ment. A hatóságok szerint jelenleg most is ott bujkál az igazságszolgáltatás elől. Brazíliában országos körözési listára is feltették a celeb nevét, és az Interpolt is értesítették.

A baleset után az akkor 25 éves Dantas azt állította:

Minden szükséges segítséget megadtam abban a pillanatban, amikor történt."

A kamerafelvételek viszont mást mutatnak. Ezeken az látszik, hogy a halálos balesetet okozó influenszer nem segített az áldozatán.

