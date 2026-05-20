Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezek megőrültek! Az egyik EU-tag bejelentette: világháborút akarnak

Ezt látnia kell!

Kemény szavakkal osztotta ki a mai férfiakat Michelle Wild

influenszer

Halálra gázolt egy embert, hajtóvadászat indult az influenszer ellen

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három évig börtönben kellene lennie, Rosa Iberê Tavares Dantas azonban elhagyta Brazíliát. A halálos balesetet okozó influenszer ellen ezért elfogatóparancsot adtak ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenszerhalálbrazíliábanrosa iberê tavares dantastelmenekültsegítséghalálos balesetgázoltspanyolországítélet

Rosa Iberê Tavares Dantast három év szabadságvesztésre ítélték, miután autójával halálra gázolt egy fiatal edzőt. Az influenszer nem vonult börtönbe, eltűnt a hatóságok elől, hogy kibújjon a rá kiszabott büntetés alól a The Sun információi szerint.

Influenszer okozott halálos balesetet Brazíliában (illusztráció, MI–generált kép)
Influenszer okozott halálos balesetet Brazíliában (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Az ő haláláért felelős az influenszer

A tragikus gázolás áldozata a 31 éves Talis Roque de Silva, aki kerékpározott, amikor Dantas elgázolta egy SUV-val. Az ütközés erejétől Silva lezuhant a bicikliről, nekicsapódott egy oszlopnak, majd a földre esett. 

Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bár a mentőknek sikerült újraéleszteniük, és kórházba vitték, később már nem tudták megmenteni az életét.

Az influenszer az ítélet után nem maradt Brazíliában, Spanyolországba, Madridba ment. A hatóságok szerint jelenleg most is ott bujkál az igazságszolgáltatás elől. Brazíliában országos körözési listára is feltették a celeb nevét, és az Interpolt is értesítették.

A baleset után az akkor 25 éves Dantas azt állította:

Minden szükséges segítséget megadtam abban a pillanatban, amikor történt."

A kamerafelvételek viszont mást mutatnak. Ezeken az látszik, hogy a halálos balesetet okozó influenszer nem segített az áldozatán.

 

Ez is érdekelheti: Piqué miatt vadásztak Shakirára? Megsemmisítő ítélet született Spanyolországban

Adócsalási ügybe keveredett a kolumbiai énekesnő Spanyolországban. Shakira 21,6 milliárd forintnak megfelelő eurót fizetett a spanyol államnak, de most fordult a kocka: az utolsó centig vissza kell utalni a számlájára a tőle jogtalanul elvett pénzt. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!