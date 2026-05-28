Ledöglött a Napfény InterCity Ferihegynél, órákra megbénult a forgalom

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a fennakadás 11:50-kor kezdődött, amikor a Szeged felé közlekedő Napfény InterCity Ferihegy megállóhelyen lerobbant, és teljesen elzárta a vágányt a többi járat elől. A veszteglő vonat utasait egy órával később a következő InterCity vette fedélzetére. A dél-magyarországi vonalszakaszon kieső szerelvény pótlására a MÁV mentesítőbuszokat állított forgalomba, amelyek Kecskemétről és Kiskunfélegyházáról indultak Szeged felé, érintve a köztes állomásokat is – írta a Blikk.

Lerobbant a Napfény InterCity

Fotó: Illusztráció/Bordás Béla

Járatokat töröltek a Ferihegynél lerobbant InterCity miatt

Bár a mozgásképtelenné vált szerelvényt már elvontatták, a ceglédi vonal menetrendje teljesen felborult. A vasúttársaság a helyzet stabilizálása érdekében több délutáni S50-es és Z50-es járatot törölt vagy összevont, az utasokat pedig a sűrűbben megálló Cívis InterRégiókkal, illetve a Nyírség InterCitykkel szállítják el.

A korlátozások közvetlenül érintik a Tokaj és a Nyírség IC-ket is, amelyek egyelőre egyáltalán nem közlekednek a Nyugati pályaudvar és Cegléd közötti szakaszon. Bár kora délutántól néhány S50-es vonat már elindulhatott az eredeti útvonalán, a MÁV arra kéri az utasokat, hogy mielőtt útnak indulnának, feltétlenül ellenőrizzék az aktuális helyzetet a MÁVINFORM felületein.

Korábban beszámoltunk róla, hogy hajnalban gázolt el egy embert az InterCity Mezőberénynél, a tragédia után pedig a tűzoltók segítettek a szerelvényen utazó, sokkos állapotban lévő mintegy háromszáz utas biztonságos leszállásában.