Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

intercity

Ledöglött a Napfény InterCity Ferihegynél, órákra megbénult a forgalom

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Műszaki hiba miatt hosszú órákra megbénult a vasúti forgalom a ceglédi fővonalon csütörtök délben, miután egy szerelvény lerobbant Ferihegynél. Bár a meghibásodott járatot már elvontatták, a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó Napfény InterCity incidense miatt az utasoknak a délutáni csúcsforgalomban is jelentős késésekkel és járatkimaradásokkal kell számolniuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
intercitynyugati pályaudvarszegednapfény intercityszerelvénymáv

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a fennakadás 11:50-kor kezdődött, amikor a Szeged felé közlekedő Napfény InterCity Ferihegy megállóhelyen lerobbant, és teljesen elzárta a vágányt a többi járat elől. A veszteglő vonat utasait egy órával később a következő InterCity vette fedélzetére. A dél-magyarországi vonalszakaszon kieső szerelvény pótlására a MÁV mentesítőbuszokat állított forgalomba, amelyek Kecskemétről és Kiskunfélegyházáról indultak Szeged felé, érintve a köztes állomásokat is – írta a Blikk.

vonat/gázolás/vonatgázolás, InterCity
Lerobbant a Napfény InterCity
Fotó: Illusztráció/Bordás Béla

Járatokat töröltek a Ferihegynél lerobbant InterCity miatt

Bár a mozgásképtelenné vált szerelvényt már elvontatták, a ceglédi vonal menetrendje teljesen felborult. A vasúttársaság a helyzet stabilizálása érdekében több délutáni S50-es és Z50-es járatot törölt vagy összevont, az utasokat pedig a sűrűbben megálló Cívis InterRégiókkal, illetve a Nyírség InterCitykkel szállítják el.

A korlátozások közvetlenül érintik a Tokaj és a Nyírség IC-ket is, amelyek egyelőre egyáltalán nem közlekednek a Nyugati pályaudvar és Cegléd közötti szakaszon. Bár kora délutántól néhány S50-es vonat már elindulhatott az eredeti útvonalán, a MÁV arra kéri az utasokat, hogy mielőtt útnak indulnának, feltétlenül ellenőrizzék az aktuális helyzetet a MÁVINFORM felületein.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy hajnalban gázolt el egy embert az InterCity Mezőberénynél, a tragédia után pedig a tűzoltók segítettek a szerelvényen utazó, sokkos állapotban lévő mintegy háromszáz utas biztonságos leszállásában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!