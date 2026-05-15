Intim képeket küldözgetett magáról egy férfi a nő kérésére, nagy baj lett belőle

Egy veszprémi férfi 2024 novemberében ismerkedett meg egy nővel az interneten, ahol csetalkalmazás segítségével tartották a kapcsolatot. Hamarosan mindketten küldözgetni kezdtek egymásnak intim képeket. A nő százezer forintnyi kölcsönt is kért a férfitől, ám a kapcsolatuk megszakadt. Egy évvel később, 2025 szeptemberében egy ismeretlen férfi kereste meg az intim képeket küldözgető sértettet, akitől a kölcsön is származott, mondván, hogy a lány kiskorú volt, ezért 800 ezer forint átadását követelte. A zsarolás sikeresnek bizonyult, a sértett átutalta a pénzt – írta a Veol.hu.

A veszprémi férfi intim képeket küldött magáról a nőnek, aki végül zsaroláshoz használta fel azokat

Intim képekből zsarolás

A történetben itt jön a fordulat: hamarosan a nő ismét felvette a kapcsolatot a veszprémi sértettel és újabb intim felvételeket váltottak. A csalók ezután ismét pénzt akartak kicsikarni tőle, mintegy félmillió forintot.

A férfi ezt már nem akarta kifizetni, ekkor viszont azzal fenyegették, hogy feljelentik. A rendőrség az ügyben kiderítette: a csoport másik tagja is hasonló módszerekkel próbált zsarolni. A veszprémi nyomozók egy 23 éves Nógrád vármegyei nőt, egy 28 éves hajdú-bihari férfit és egy 29 éves nőt vettek őrizetbe az ügyben május 12-én és 13-án. Zsarolás bűntette miatt hallgatták ki valamennyiüket, a 23 éves nő letartóztatását is kezdeményezték.

