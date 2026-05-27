Szex közben ölhette meg amerikai partnerét az ír férfi, szabadulna, de egy ideig nem fog – videóval

Egy amerikai nő meggyilkolásával vádolják azt a külföldi férfit, aki a gyanú szerint szexuális együttlét közben végzett alkalmi partnerével Magyarországon. Az ír férfi most szabadulni szeretett volna, de a bíróság szerint továbbra is fennáll a szökés veszélye.
Szexuális együttlét közben ölhette meg amerikai partnerét az a külföldi férfi, akinek ügyében ismét döntött a bíróság. Az ír férfi szerette volna elhagyni a börtönt, de a törvényszék szerint továbbra is komoly a veszélye annak, hogy megszökne – közölte a Fővárosi Törvényszék Főosztálya.

Bőröndben elásva találták meg az ír férfi alkalmi szexpartnerét a Balaton térségében  Fotó: részlet a rendőrség videójából

Az ír férfi továbbra is letartóztatásban marad

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a férfit azzal vádolják, hogy 2024 novemberében megfojtotta amerikai állampolgárságú alkalmi partnerét.

A vád szerint a nő halála után a holttestet a Balaton környékén, egy erdős területen rejtette el. A bíróságnak azért kellett ismét foglalkoznia a kényszerintézkedéssel, mert a vádemelés után fenntartott letartóztatás óta hat hónap telt el.

Mackenzie Michalski megölésével vádolják az ír férfit Fotó: Mackenzie Michalski/Facebook

A védelem a férfi szabadlábra helyezését kérte. Az ügyvéd bűnügyi felügyeletet indítványozott, valamint 

25 millió forintos óvadékot is felajánlott a bíróságnak.

A bíróság szerint fennáll a szökés veszélye

Az ügyészség azonban ellenezte a szabadlábra helyezést. A bíróság szerint az ír férfinak semmilyen magyarországi kötődése nincs, nem beszéli a nyelvet, családja pedig Írországban él.

A közleményben arra is kitértek, hogy a vádlott gyakorlott világutazó, több nyelven beszél, és jelentős anyagi erőforrásokkal rendelkezik. A törvényszék szerint ezek a körülmények megalapozzák annak veszélyét, hogy a férfi megszökne vagy elrejtőzne.

Súlyos büntetést kaphat

A vád szerinti bűncselekmény bizonyítottság esetén öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság szerint még a nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyelet és a magas összegű óvadék sem garantálná megfelelően, hogy a férfi elérhető maradjon az eljárás során. Ezért a letartóztatását továbbra is fenntartották.

A végzés egyelőre nem végleges.

 

