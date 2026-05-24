Kivégzésekről szóló videókból tanult ölni az iskolai mészárlásra készülő borsodi diák

A Miskolci Törvényszék közleménye alapján a Boon.hu közölt sokkoló részleteket arról az iskolai mészárlásra készülő fiatalkorúról, akivel szemben emberölés előkészülete és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt indult büntetőeljárás. A horrorba illő történet február 10-én kezdődött, amikor a fiú egy borsodi település általános iskolájában a családsegítőnek nyers őszinteséggel kijelentette: kivégzésekről szóló videókat néz, amelyekből tanulni akar, és fegyvert tervez szerezni.

Listát írt azokról, akiket meg akar ölni az iskolai mészárlásra készülő borsodi fiú

A beszélgetés után a tanulót azonnal pszichiátriára utalták be, ahol tíz napot töltött. A kórházból való távozása után azonban a helyzet semmit sem javult, sőt: a diák az iskolában többször is kijelentette, hogy „ő egy gyilkos”, és olyan gondolatai vannak, hogy tanárt kellene ölnie.

Teljesen az iskolai mészárlások megszállottjává vált

Közölte, hogy nem akar szerepelni az osztálytablón, mondván: „egy gyilkos ne legyen rajta”.

Halállistát készített azokról a személyekről, akiket meg akar ölni.

A telefonjára emberöléssel és terrorcselekménnyel összefüggő plakátokat, felhívásokat mentett el.

Az interneten rendszeresen keresett rá terrorizmussal kapcsolatos tartalmakra, terroristákra és körözött fegyverekre.

A hátborzongató fantáziálás március 2-án kis híján valósággá vált. Az egyik tanórán a fiú egy nála lévő mesterkulccsal hirtelen bezárta a tanterem ajtaját, majd fenyegetően közölte a bent lévő diákokkal és pedagógussal: „most mindenki bent marad.”

A tanár lélekjelenlétének köszönhetően a tragédiát sikerült elkerülni; többszöri felszólításra a fiú végül átadta a kulcsot, így ki tudták nyitni az ajtót.

Rács mögé dugták a hatóságok

A bíróság szerint egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a fiatalkorú szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el, vagy a tanúk befolyásolásával megnehezítené a nyomozást. A Miskolci Járásbíróság ezért 2026. június 21-ig elrendelte a fiú letartóztatását.

Iskolai vérengzést készített elő a magyar és a szlovén tinédzser

Amint arról korábban beszámoltunk, január 9-én egy 15 éves szlovén fiú késsel támadt egy diáklányra egy muraszombati iskolában. A rendőrség a támadó Discord-üzeneteit vizsgálva ráakadt egy szintén 15 éves budapesti fiúra, akivel a tettes angolul kommunikált. A szlovén hatóságok jelzése alapján a TEK és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azonosította a magyar tinédzsert.