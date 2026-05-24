Kivégzésekről szóló videókból tanult ölni az iskolai mészárlásra készülő borsodi diák

A Miskolci Törvényszék közleménye alapján a Boon.hu közölt sokkoló részleteket arról az iskolai mészárlásra készülő fiatalkorúról, akivel szemben emberölés előkészülete és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt indult büntetőeljárás. A horrorba illő történet február 10-én kezdődött, amikor a fiú egy borsodi település általános iskolájában a családsegítőnek nyers őszinteséggel kijelentette: kivégzésekről szóló videókat néz, amelyekből tanulni akar, és fegyvert tervez szerezni.
A beszélgetés után a tanulót azonnal pszichiátriára utalták be, ahol tíz napot töltött. A kórházból való távozása után azonban a helyzet semmit sem javult, sőt: a diák az iskolában többször is kijelentette, hogy „ő egy gyilkos”, és olyan gondolatai vannak, hogy tanárt kellene ölnie.
Teljesen az iskolai mészárlások megszállottjává vált
- Közölte, hogy nem akar szerepelni az osztálytablón, mondván: „egy gyilkos ne legyen rajta”.
- Halállistát készített azokról a személyekről, akiket meg akar ölni.
- A telefonjára emberöléssel és terrorcselekménnyel összefüggő plakátokat, felhívásokat mentett el.
- Az interneten rendszeresen keresett rá terrorizmussal kapcsolatos tartalmakra, terroristákra és körözött fegyverekre.
A hátborzongató fantáziálás március 2-án kis híján valósággá vált. Az egyik tanórán a fiú egy nála lévő mesterkulccsal hirtelen bezárta a tanterem ajtaját, majd fenyegetően közölte a bent lévő diákokkal és pedagógussal: „most mindenki bent marad.”
A tanár lélekjelenlétének köszönhetően a tragédiát sikerült elkerülni; többszöri felszólításra a fiú végül átadta a kulcsot, így ki tudták nyitni az ajtót.
Rács mögé dugták a hatóságok
A bíróság szerint egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a fiatalkorú szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el, vagy a tanúk befolyásolásával megnehezítené a nyomozást. A Miskolci Járásbíróság ezért 2026. június 21-ig elrendelte a fiú letartóztatását.
Iskolai vérengzést készített elő a magyar és a szlovén tinédzser
Amint arról korábban beszámoltunk, január 9-én egy 15 éves szlovén fiú késsel támadt egy diáklányra egy muraszombati iskolában. A rendőrség a támadó Discord-üzeneteit vizsgálva ráakadt egy szintén 15 éves budapesti fiúra, akivel a tettes angolul kommunikált. A szlovén hatóságok jelzése alapján a TEK és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azonosította a magyar tinédzsert.
Mint kiderült, a korábban bántalmazott fiatalok egymást hergelték az iskolai mészárlásra, és a magyar fiú a támadás élő közvetítésére bíztatta szlovén társát. A budapesti diák is megérte a pénzét:
ő késsel és lőfegyverrel 30 embert, valamint a kiérkező rendőröket tervezte meggyilkolni, iskoláját pedig Molotov-koktéllal akarta porig égetni.
Terve megvalósításához egy kést is beszerzett, illetve hat konkrét célpontot megnevezett.
Tesó, Molotov-koktélokat fogok dobálni, lefejezek embereket, és fejbe lövök mindenkit”
– írta a chaten.
A KR NNI nyomozói március 30-án az iskolájában fogták el a magyar fiatalt, akinek otthonából adathordozókat és elektronikai eszközöket foglaltak le.
A fiút emberölés kísérletének bűnsegédletével, valamint hatrendbeli emberölés előkészületével gyanúsítják.
Szélsőséges, iszlamista csoporthoz csatlakozott a szentendrei diák
Az Origo is megírta, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást indított egy 15 éves diákkal szemben, aki több alkalommal is beszélt arról, hogy súlyos, erőszakos cselekményt követne el saját iskolájában. A fiú már 13 évesen elkezdte figyelemmel kísérni az Iszlám Állam hivatalos propagandaanyagait, illetve a terrorszervezet kivégzésekről készült videóit.
Később több útmutatót is letöltött robbanóanyagok készítéséről, tavaly januárban pedig a telefonján arról kommunikált egy illetővel, hogy
az őt megszégyenítő tanárát és az osztálytársait megöli, illetve öngyilkos merényletet követ el.
Beszélgető partnerével egy étterem megtámadását is tervezték, amit annak zsidó tulajdonosa miatt vettek volna célba.
Március közepén pedig arról beszélt, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni.
A 15 éves fiút februárban, az iskolájában fogták el, amikor kilépett az osztályteremből. A mobilját lefoglalták, majd az édesapjánál is kutattak a nyomozók, ahol lefoglaltak egyebek mellett egy Koránt, több, már kilőtt, különböző kaliberű töltényhüvelyt és az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártyát. A bíróság szerint azért is volt szükség a letartóztatására, mert a kamaszt kifejezetten foglalkoztatta a Koszovóba távozás gondolata.