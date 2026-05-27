Iskolai mészárlással, diákok megölésével fenyegetőzött egy hetedikes fiú Nógrádban

Döbbenetes részleteket osztott meg a tervezett iskolai mészárlásról a Nool.hu. A KözTér Média értesülései szerint a diákok már korábban jelezték az intézmény egyik vezető pedagógusának, hogy osztálytársuk hónapok óta lőfegyveres és késes támadásokról fantáziált, amelyekkel az iskolatársait venné célba, több gyereket pedig konkrétan meg is fenyegetett. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az egyik érintett tanuló telefonján olyan írásos üzeneteket találtak, amelyekben a fiú brutális részletességgel írta le, hogyan akarja megkínozni és megölni az egyik társát. A hatóságok információi szerint más adathordozókon is felfedeztek olyan bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a terrort.

A rendőrök több adathordozón is találtak olyan bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy a hetedikes fiú iskolai mészárlást tervezett

Eleinte nem vették komolyan az iskolai mészárlással fenyegetést

A híroldal információi szerint a diákok először az iskola egyik igazgatóhelyetteséhez fordultak segítségért. Ő azonban ahelyett, hogy azonnal riasztotta volna a hatóságot, csupán annyit mondott a halálra rémült gyerekeknek: kerüljék el a fiút.

A tragédiát végül a szülők akadályozták meg, akik tájékoztatták az intézmény igazgatóját és az iskolaőrt, akik korábban nem is tudtak a fenyegetésekről. Az iskola vezetése rögtön értesítette a rendőrséget, amely azonnal kiszállt a helyszínre és megkezdte az intézkedést.

Megszólalt a rendőrség és a tankerület

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette: az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás.

Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója pedig azt közölte, hogy a tankerület és az iskola a jogszabályoknak megfelelően jár el minden olyan esetben, amely a tanulók vagy a dolgozók biztonságát veszélyezteti.

Kiemelte: folyamatosan figyelik a helyzetet, és megteszik a szükséges lépéseket a biztonságos iskolai légkör fenntartásáért, az intézmény vezetése pedig hivatalos levélben kért részletes tájékoztatást a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságtól.

Kivégzésekről szóló videókból tanult ölni egy borsodi diák

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra letartóztatásba helyezett egy fiatalkorú fiút, aki kivégzésekről készült videókat nézett, halállistát írt, terrorizmussal kapcsolatos tartalmakat bújt az interneten, és brutális iskolai mészárlást tervezett. Az elmúlt hónapokban sajnos több hasonló, horrorisztikus esetről is beszámoltunk, amelyekről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.