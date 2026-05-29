Meghalt a motorháztetőn húzott fiú, kétségbeesett a család az ítélet hallatán

Egy videónak indult minden, amelyből néhány perc alatt visszafordíthatatlan tragédia lett. Az ítélet ellenére sem lehet visszahozni azt a fiatalembert, aki egy veszélyes havas mutatvány során vesztette életét Heves vármegyében. A Heol.hu osztotta meg a tragédia részleteit.

A bírósági ítélet megdöbbentette az elhunyt fiatal hozzátartozóit

Az ítélet sem változtat a tragédián

A Hevesi Járásbíróság május 28-án előkészítő ülésen hozott döntést annak a fiatal férfinak az ügyében, aki egy végzetes kimenetelű autós mutatvány résztvevője volt. A vádlott és barátai a frissen lehullott hóban akartak szórakozni, miközben videókat készítettek. Egy forgalom elől el nem zárt magánútra mentek, ahol különös ötlettel álltak elő.

A fiatal az autója mögé egy másik járműről leszerelt motorháztetőt kötött spaniferrel, amelyet rögtönzött szánkóként használtak.

Először az egyik fiatal próbálta ki az alkalmi szánkót, később azonban a sértett is felült rá. A társaság tagjai közben mobiltelefonokkal rögzítették a jelenetet, miközben az autó a havas úton haladt.

Az ítéleti tényállás szerint a sűrű hóesésben a sofőr későn észlelte az enyhe bal kanyart. Az autó megcsúszott, lesodródott az útpadkára, majd nagy erővel egy fának csapódott.

A fiatal a helyszínen meghalt

A vontatott motorháztetőn ülő két fiatal lerepült a fémdarabról.

A későbbi sértett olyan szerencsétlenül zuhant le, hogy egy út menti fának csapódott. A becsapódás olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a fiatalember a helyszínen életét vesztette.

Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese és sajtószóvivője tájékoztatása szerint a Hevesi Járásbíróság a vádlottat bűnösnek találta halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. Ezért 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélték.

A bíróság ugyanakkor a szabadságvesztés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Amennyiben a felfüggesztett szabadságvesztést később végre kell hajtani, azt a fiatalembernek fogházban kell letölteni. Ebben az esetben a vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltése után kerülhetne feltételes szabadságra.A vádlottnak emellett közel félmillió forint bűnügyi költséget is meg kell fizetnie.