Lopott autóban lopott vadhús: jogsi nélkül, ittasan vezetett a kerítésszaggató ámokfutó

Összetört autók, kidöntött oszlopok és megrongált kerítések maradtak a részeg sofőrök után, miközben a rendőrök sorra tárták fel a szabálytalanságokat. Az ittas vezetés miatt indult ügyekben döbbenetes részletek derültek ki.

Az ügyészség szerint az ittas nő szándékosan hajtott neki a lámpaoszlopnak

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Ittas vezetés: tört-zúzott a nő Szolnokon

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 24 éves nő ellen, aki a vád szerint 2025 májusában enyhén ittas állapotban ült autóba Szolnokon.

A nő ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett, mégis elvitte az édesapja autóját – írja a Szoljon.hu. A vádirat szerint a Széchenyi városrészben előbb egy parkoló autónak ütközött, majd továbbhajtott.

Nem sokkal később egy jelzőlámpának, végül pedig egy lámpaoszlopnak is nekicsapódott.

Az ügyészség szerint a nő az egyik oszlopnak szándékosan hajtott neki.

Jelentős károk keletkeztek

A balesetek során személyi sérülés nem történt, a járművekben és az oszlopokban azonban jelentős anyagi kár keletkezett. Az ügyészség pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az ittas sofőrrel szemben.

Lopott autóval karambolozott a kötegyáni férfi

Egy másik ügyben a Beol.hu számolt be arról, hogy egy 30 éves férfi Kötegyánban okozott durva balesetet. A szóban forgó férfi szintén ittasan vezetett, miközben korábbi szabálytalanságai miatt már eltiltás hatálya alatt állt.

Ittas sofőr a volán mögött, vadhús az autóban, őt egy lakóház kerítése állította meg

Fotó: Police.hu

A nyomozás szerint a helyi vadásztársaság udvaráról vitt el engedély nélkül egy autót, amelyben benne maradt az indítókulcs.

Lopott vadhús is volt az autóban

A férfi tolatás közben először egy terménytároló ajtajának ütközött, majd egy közeli épület tartóoszlopát is megrongálta. Később a Táncsics utcában egy lakóház kerítésének csapódott. A sofőr könnyebben megsérült. A rendőrök az autó jobb első ülésén lopott vadhúst is találtak.

Több bűncselekmény miatt nyomoznak az esetében

A Sarkadi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele, járművezetés az eltiltás hatálya alatt, ittas járművezetés és lopás miatt indított eljárást a férfival szemben.

