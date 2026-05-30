Lehet, hogy miatta halt meg Jákli Mónika

Jákli Mónika, akit sokan a Nyerő Párosból és Boráros Gábor egykori párjaként ismertek, tavaly újra rátalált a boldogságra vőlegénye, Roderik oldalán. Kapcsolatuk harmonikusnak látszott: a férfi eljegyezte őt, figyelmesen bánt vele, és már a közös jövőt tervezték – idézte fel a Bors, amely egy megdöbbentő részletre is rávilágított.

Jákli Mónika és Lucia kézen fogva élvezték a napsütést síelés közben.

Jákli Mónika barátnőjétől várja gyermekét Roderik

A boldognak hitt történetet végül brutálisan szakította félbe a valóság: Jákli Mónika egy borzalmas balesetben meghalt. Kislánya, Zora édesanyja nélkül maradt, a rajongókat pedig sokkolta a fiatal, mindig mosolygó influenszer tragédiája. Vőlegénye, Roderik a temetésen láthatóan összetörten búcsúzott tőle, ám alig száradtak fel a gyász könnyei, máris olyan hírek kezdtek terjedni, amelyek egészen más fényt vetettek a történtek utáni időszakra.

Márciusban szlovák lapértesülések alapján robbant a hír, hogy a vállalkozó megdöbbentően hamar új párkapcsolatban találhatta meg a vigaszt.

A közvéleményt azonban nemcsak az időzítés kavarta fel, hanem az is, hogy a hírek szerint Roderik új párja Lucia Hudecová lett, aki korábban Jákli Mónika közeli barátnője volt. A két nő több alkalommal is együtt mutatkozott, jó viszonyban voltak, így sokak számára különösen fájdalmasnak tűnhetett, hogy Mónika halála után éppen egy hozzá közel álló nő kerülhetett a vőlegénye mellé.

Móni és Lucia barátnők voltak, vajon mi történhetett?

Jákli Mónika rejtélyes halála előtt már megcsalta Roderik

A történetet még fájdalmasabbá teszi az időzítés. A hírek szerint Lucia már a várandóssága hatodik hónapjában jár, miközben Jákli Mónika mindössze négy hónapja halt meg. Ez a számítás sokakban felvetette a kérdést: ha az értesülések pontosak, a baba még akkor foganhatott, amikor Mónika élt, Roderikkel pedig jegyben járt.

A korábbi közös fotókon Mónika és Lucia még mosolyogva, egymáshoz közel láthatók, mintha valóban szoros barátság kötötte volna össze őket.

Éppen ezért kavarta fel annyira a rajongókat és a kommentelőket a hír, hogy Roderik új párja állítólag Mónika egykori barátnője lett. Sokan nehezen tudják elfogadni az időrendet, és úgy érzik, ha a hírek igazak, a történet nemcsak megrázó, hanem különösen fájdalmas árulásként is értelmezhető.