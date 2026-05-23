Így néz ki most Jákli Mónika sírja 

Januárban tragikus hír rázta meg a nyilvánosságot: autóbalesetben meghalt egy celeb. Jákli Mónika, a 31 éves influenszer és fitneszmodell halála nemcsak rokonait és barátait, de két országban, Szlovákiában és Magyarországon élő rajongóit is sokkolta. Szerettei azóta is próbálják feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget – idézte fel a Bors.

Rengeteg virág borítja Jákli Mónika sírját / Fotó: YouTube

Virágok borítják Jákli Mónika sírját

Mónika korábban Boráros Gábor MMA-harcossal élt párkapcsolatban, akivel az RTL Nyerő Páros című műsorában is szerepelt. Kapcsolatukból született kislányuk, Zora, akit a tragédia óta az édesapja nevel. Boráros Gábort is mélyen megrázta egykori párja halála. A családtagok, barátok és ismerősök fájdalma azóta sem enyhült. Ezt mutatja az is, hogy Jákli Mónika sírján négy hónappal a baleset után is folyamatosan friss virágok vannak – írta meg a Blikk, amely helyszíni fotót is közölt, kattintson a linkre és láthatha a sírt.

Jákli Mónika áprilisban ünnepelte volna a 32. születésnapját, ez a nap pedig különösen nehéz volt azoknak, akik szerették.

Egyik barátnője ekkor megható módon emlékezett meg róla: egy budapesti étteremben vacsorázott, majd desszertként kikérte Mónika kedvenc süteményét, egy tál tiramisut.

Mindannyian Moncsikára emlékezünk, az ő kedvenc tiramisujával. Az élet nélküle már soha nem lesz olyan, mint azelőtt volt"

- írta a barátnő Jákli Mónika halála kapcsán.

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.