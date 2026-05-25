Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Janza Katába belerúgtak, nem akárhogy reagált

A Budapesti Operettszínház művésznőjét a közönség a legnagyobb szerepekből ismerheti. Janza Kata neve évtizedek óta összeforrt a profizmussal, a fegyelmezett munkával és azokkal a nagy szerepekkel, amelyekben újra és újra bizonyította: a legnehezebb helyzetekben sem veszti el a lélekjelenlétét. Igaz ez akkor is, amikor egy kollégától érkezik a pofon.
Egy műsorban szóba került egy régebbi, színházi próbán történt eset, amelyben Janza Kata került nehéz helyzetbe, mivel gyakorlatilag lelkileg belerúgtak, vagy mondhatjuk úgy is, hogy megalázták. A történtekről nem sok minden derült ki, de a lényeg nem is maga az incidens, hanem az, ahogyan a színésznő a számára megalázó helyzetet kezelte – írja a femina.hu.

Janza Kata Fotó: MW archív

A beszámolók szerint Janza Kata nem kezdett el magyarázkodni, nem vitatkozott, és a hangját sem emelte fel. Inkább higgadt maradt, fegyelmezetten kezelte a helyzetet, és úgy őrizte meg a méltóságát, hogy közben egyértelmű volt: nagyon nehéz pillanatot kellett elviselnie.

Ezzel sétált le a színpadról Janza Kata

A történet szerint a művésznő letette a kezében tartott kelléket, és csak ennyit mondott: 

Köszönöm a próbát!" 

Ezután szó nélkül, emelt fővel elhagyta a színpadot.

Janza Kata később mosolyogva idézte fel a történteket, amely a szakmában emlékezetes pillanatként maradt meg. Sokan éppen azért tartják beszédesnek, mert megmutatta: egy feszült, megalázó helyzetben is lehet indulatok nélkül, mégis határozottan reagálni. Le a kalappal nagy színésznőnk előtt! 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

