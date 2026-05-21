Áttörte a játszótér kerítését egy autó Pest vármegyében

Brutális baleset történt a Pest vármegyei Dányban, a Fő utcában csütörtök kora délután. Egy személygépjármű letért az úttestről és behajtott a helyi játszótérre – közölte a Katasztrófavédelem.

Játszótér a dányi Fő utcában a Google Maps alkalmazásban: egy autó csapódott a kerítésbe, szerencsére a helyszínen senki sem tartózkodott a baleset pillanatában

Autó hajtott a játszótérre

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy a játszótéren épp nem tartózkodott senki. A balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak ki, és áramtalanították a gépkocsit.

