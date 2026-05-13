Nyilvános vécévé vált egy játszótéri házikó Fonyódon, felháborodtak a szülők

Felháborító eset miatt került a figyelem középpontjába egy fonyódi játszótér, ahol az önkormányzat kénytelen volt eltávolítani a gyerekek által használt kis házikót. A döntést azután hozták meg, hogy a játékelemet rendszeresen nem rendeltetésszerűen használták, ami komoly higiéniai és egészségügyi problémákat vetett fel. A történtekről Horváth Norbert önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan állapotok alakultak ki a Hunyadi utcai játszótéren, ezért a gyerekek védelmében azonnali lépésre volt szükség – írta a Sonline.hu.

El kellett bontani a játszótér fő ékességét

A játszótér egyik népszerű eleme, a kis faház azért került elszállításra, mert azt egyesek nyilvános vécéként használták. A kialakult helyzet nemcsak esztétikai problémát jelentett, hanem komoly fertőzésveszélyt is hordozott magában.

A képviselő szerint az önkormányzatnak nem maradt más lehetősége, mint eltávolítani a játékelemet, hogy megóvják a gyermekeket az egészségtelen körülményektől. Hozzátette, hogy szomorú és egyben megdöbbentő, hogy 2026-ban még mindig ilyen problémákkal kell szembenézni egy közösségi tér fenntartása során.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában is, ahol sok helyi lakos adott hangot felháborodásának. Többen úgy vélik, hogy a közterületek állapotának megőrzése közös felelősség, különösen akkor, ha gyermekek által használt helyszínekről van szó.

Az önkormányzat bízik abban, hogy a jövőben sikerül megakadályozni a hasonló eseteket és a játszótér ismét biztonságos, kulturált környezetet nyújthat a családok számára.

A közelmúltban pedig a nagy port kavart azbesztbotrány miatt már egy játszóteret is be kellett zárni Szombathelyen. A kialakult azbeszt-ügy miatt több helyen már szigorú intézkedéseket is bevezettek.