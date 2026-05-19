Kamera rögzítette, ahogy nekiesik a jegykiadó automatának, a kár több millió forint

A jegykiadó automata lett egy dühös férfi indulatainak célpontja Miskolc belvárosában. A vádirat szerint az eset még 2025 augusztusának egyik késő éjszakáján történt, amikor a büntetett előéletű vádlott ittasan tartózkodott egy autóbusz-megállóban. A férfi a megállóban elhelyezett automatához lépett, majd nagy erővel ököllel beleütött a berendezés műanyag burkolatába. A nyomozás adatai szerint a támadó úgy lendült bele az ütésbe, hogy jobb lábával hátratámasztotta magát, majd teljes testsúllyal nekifeszült az automatának – írta az Ügyészség.hu.

A jegykiadó automata megrongálása milliós kárt jelent

Fotó: MVK Zrt./BALAZS JUHASZ

A jegykiadó automata súlyosan megrongálódott

Az ütés erejét jól mutatja, hogy a készülék kijelzője azonnal elsötétült, a burkolat pedig megrepedt és eltört. A rongálással okozott kár meghaladja az egymillió forintot.

A Miskolci Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyészség tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az ügyben a bíróság dönt majd a vádlott büntetőjogi felelősségéről.

