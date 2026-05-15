220 millió forinttal károsíthatták meg Johnny Deppet egy budapesti csalásban

A Johnny Depp bankszámlájához kapcsolódó visszaélések ügyében egy 27 éves jordániai származású férfit fogtak el Budapesten. A nyomozás szerint a gyanúsított hosszú időn keresztül használhatta fel jogosulatlanul a hollywoodi filmsztár hitelkártyaadatait, miközben online vásárlásokat és szállásfoglalásokat intézett különböző internetes felületeken. Az ügy azután került a hatóságok látókörébe, hogy egy amerikai pénzintézet az FBI magyarországi kapcsolatain keresztül jelzést tett a gyanús tranzakciók miatt. A felderítés során a magyar nyomozók megállapították, hogy 2024 eleje és 2025 vége között több száz alkalommal történhetett visszaélés az adatokkal – írta a Blikk.

A rendőrség elfogta a Johnny Depp számláját szipolyozó férfit

A Johnny Depp ügyében indult nyomozás Budapestre vezetett

A nyomozás adatai szerint a férfi összesen több mint 700 ezer dollár értékben próbálhatott tranzakciókat végrehajtani. A csalások jelentős része egy nemzetközi szállásközvetítő oldalon történt, de más online szolgáltatások kifizetésére is használhatták a megszerzett bankkártyaadatokat.

A hatóságok az IP-címek, elektronikus nyomok és telefonszámok elemzése után jutottak el a XIII. kerületi bérelt lakáshoz, ahol a készenléti rendőrség egységeinek közreműködésével elfogták a férfit. A lakásban tartott kutatás során elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A szakértők jelenleg is vizsgálják az eszközök tartalmát és az előkerült anyagokat.

Kábítószer is lapult a jordániai férfinél

A férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással és kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A nyomozók szerint a megszerzett banki adatok eredete egyelőre nem ismert, azt a folyamatban lévő vizsgálatnak kell tisztáznia.

A világhírű amerikai színész, Johnny Depp neve az elmúlt években többször is felbukkant magyarországi hírekben, mivel több alkalommal forgatott Budapesten. A mostani ügy azonban egészen más okból irányította ismét a figyelmet a hollywoodi sztárra, pedig néhány hete még a botrányos perétől volt hangos a sajtó.