Luxuséletet élt a jordán férfi Budapesten, aki több mint 200 milliót csalt ki egy amerikai milliárdostól – videóval

Az év elején az FBI magyarországi kirendeltsége jelzést küldött a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Transzatlanti Műveleti Osztályának, miszerint egy amerikai pénzintézet egyik kiemelt ügyfele számlájáról rejtélyes módon nagyobb összegek tűntek el. A nyomozás során kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között szisztematikusan lopták a pénzt, így került végül képbe egy hazánkban élő jordán férfi – írja a Police.hu.

Május 6-án, Budapesten fogták el a jordán csalót Fotó: Police.hu

A nyomozók döbbenetes számokat tártak fel: a tettes összesen 308 alkalommal próbált meg online felületeken visszaélni a hitelkártyaadatokkal, az elkövetési érték pedig meghaladja a 721 ezer dollárt (több mint 230 millió forint). A csaló főként egy nemzetközi szállásközvetítő oldalon keresztül foglalt drága apartmanokat, de más online szolgáltatásokat is a gyanútlan áldozat pénzén fizetett ki.

Budapesti apartman lett a jordán férfi veszte

A digitális nyomok – IP- és email-címek – magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A döntő áttörést azonban egy tavaly decemberi foglalás hozta meg: egy budapesti apartmannál megadott magyar telefonszám alapján a nyomozók eljutottak egy 27 éves, budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkező jordán férfihoz.

Május 6-án a KR NNI bevetési egysége látványos akció keretében fogta el a csalót. A bérelt lakásban tartott házkutatás során nemcsak a csalásokhoz használt informatikai eszközöket foglalták le, hanem kábítószergyanús anyagmaradványokat is találtak.

A férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság azóta elrendelte a férfi letartóztatását, az informatikai eszközökről jelenleg is zajlik az adatmentés, hogy feltárják a bűncselekmények teljes körét.

Két román állampolgárt vettek őrizetbe május 4-én a kecskeméti nyomozók, miután egy bolgár kamionsofőrt vertek át és raboltak ki az M5-ös sztráda egyik pihenőjében. Az elkövetők rendőri ellenőrzést színleltek, majd kitépték a pénzt az áldozat kezéből.