Sertésólból alakított ki profi kannabiszültetvényt

A vád szerint a Kiskunhalas környékén élő férfi kezdetben maga is fogyasztóként került kapcsolatba a droggal, később azonban a kábítószer termesztésébe és értékesítésébe kezdett. A tanyáján található disznóólban alakított ki egy beltéri kannabiszültetvényt, amelyhez különféle technikai eszközöket szerzett be – írta az Ügyészség.hu.

Rendszeresen értékesítette a kábítószert

A nyomozati adatok alapján a termesztéshez hőszigetelő rendszereket, szellőztető- és világítóberendezéseket, valamint mérőműszereket is használt. A növények fejlődését speciális táptalajjal és tápoldatokkal segítette, hogy minél nagyobb mennyiségű kábítószert tudjon előállítani.

Disznóólban termesztette a kábítószert

Az ügyészség szerint a férfi nemcsak saját fogyasztásra termesztette a kannabiszt, hanem abból rendszeresen értékesített is. A vádirat alapján 2024 eleje és 2025 szeptembere között egyetlen vásárlójának mintegy egy kilogramm növényi származékot adott el, összesen kétmillió forint értékben.

A kiskunhalasi nyomozók házkutatást tartottak a tanyán, ahol tizenkét tő kannabisznövényt találtak. Emellett lefoglalták a termesztéshez, feldolgozáshoz és csomagoláshoz használt eszközöket is.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolják. Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzást indítványozott vele szemben. Emellett a bűncselekményhez használt eszközök elkobzását is kezdeményezték. Az ügyben a Kiskunhalasi Járásbíróság hozhat döntést.

Nemrég egy Lajosmizse melletti tanyán is felszámoltak egy ültetvény, bár ott a tulajdonos azzal védekezett, hogy saját fogyasztásra és betegsége megelőzése, egészsége érdekében fogyasztotta a kannabiszt.

