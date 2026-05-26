Nagy fogás a rendőrségtől: tolltartó buktatta le a horgászokat

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a két férfi a közös horgászatok során ismerkedett meg 2024-ben, ekkor már mindketten rendszeres kábítószer-fogyasztók voltak. Miután az idősebb férfi adósságot halmozott fel horgásztársa felé egy megvásárolni kívánt autó miatt, abban állapodtak meg, hogy a vételárat drogterjesztésből fogja törleszteni. A fogyasztóból lett díler így hónapokon át árulta a fiatalabb vádlottól kapott marihuánát és speedet ismerősi körében.
Tolltartóba rejtették a kábítószert
A hálózat akkor bukott le, amikor a kunszentmiklósi rendőrök egy közúti ellenőrzés során megállították az idősebb férfit és az autójában, egy tolltartóba rejtve megtalálták a kiporciózott adagokat. Kiderült, hogy a sofőr maga is fogyasztott a szerekből, így bódult állapota miatt teljesen alkalmatlan volt a biztonságos vezetésre. A nyomozók ezt követően a fiatalabb beszállító házát is átkutatták, ahol alumínium táskákba és bőröndökbe rejtve marihuánát, speedet, valamint amfetamin tablettákat találtak, a melléképületben pedig a porciózáshoz és hígításhoz szükséges digitális mérlegek, koffeinpor és önzáró tasakok kerültek elő.
Az ügyészség a fiatalabb férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja és fegyházbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzást indítványozott vele szemben. Idősebb társának kábítószer-kereskedelem és bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt kell felelnie. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni, a rendőrségi szemlefotók tanúsága szerint a lefoglalt illegális anyagok mellett az elrejtésre használt tolltartót is lefoglalták.
