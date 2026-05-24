Megfenyegették Kajdi Csabát, felgyújtják az ügynökségét

A jó humoráról ismert influenszer Kajdi Csaba egészen fiatalon, a húszas évei elején elhatározta, hogy feljut a modellszakma élvonalába. Krizsó Szilvia podcastjében arról is beszélt, hogyan került egykor kis híján veszélyes helyzetbe.

Kajdi Csaba

Három hónapiig dolgoztam egy modellügynökségnél, és mint minden rendes fiatal, azt mondtam, én ezt sokkal jobban tudnám csinálni, minden nap azt mantráztam magamnak, én leszek a legjobb ügynök”

– mondta a celeb.

Kajdi Csaba felett Damoklész kardja lebegett, megfenyegették

Miután Kajdi Csaba megalapította a saját ügynökségét, hamar lendületet vett a karrierje. Ekkoriban találkozott Ebergényi Rékával, akivel szinte együtt tanulták ki a szakmát: Réka modellként, ő pedig ügynökként. Kajdi 25 éves volt, de már komoly szakmai helyzetekben kellett helytállnia. Ebergényi Réka iránt is sokan érdeklődtek, többen megpróbálták elcsábítani tőle, ezért az influenszer–vállalkozónak keményen ki kellett állnia magáért és a modelljéért. Ahog a műsorban felidézte, rengeteg embert kellett visszautasítania, még komoly összetűzései is voltak miatta.

Idejött egy szerbiai származású, milánói ügynök, azt mondta, felgyújtja az ügynökséget, adjam oda ezt a lányt neki. Nem engedtem, ugyan zöldfülű voltam, de nagyon tudtam, mit akarok. Egy cseppnyi félelem nem volt bennem"

– mesélte.

Kajdi Csaba elismeri, hogy pályája során ő is követett el hibákat, azt azonban hangsúlyozza, hogy soha nem hitegetett senkit felelőtlenül.

Nem is tudtam volna, hiszen nagyon összetett, hogy kiből lesz szupermodell. Azt mondhatnám, ha habitusban mindenki alkalmas lett volna rá, akkor nem 2-3 szupermodellem lenne, hanem 15”

– tette hozzá.

Kajdi Csabában az is felmerült, hogy külföldön építi tovább a karrierjét, végül Magyarországon maradt. Ennek nagyon egyszerű oka van: akkoriban nem állt rendelkezésére az ehhez szükséges anyagi háttér.

Főleg a harmincas éveimben lett volna kedvem, csak nem volt hozzá pénzem. Párizsban modellügynökséget vinni teljesen más kávéház, mint itthon”

– mondta.