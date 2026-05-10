Súlyosan megsérült egy kamasz a Szlovákiában található Vágsellyén, a vasútállomás közelében, amikor fotót akart készíteni saját magáról a közösségi oldalára. A 16 éves fiúról, aki egy szelfi miatt az életét kockáztatta, az Ujszo.com számolt be a Joj értesülései alapján.

Az életéért küzd a kamasz, aki butaságot tett Vágsellyén

Fotó: Karola G/Pexels.com

A tinédzser felmászott a vagonra, ahol megcsapta az áram"

– írja a szlovák hírportál.

Az áramütés miatt a gyerek súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A mentők válságos állapotban vitték a legközelebbi kórházba.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.