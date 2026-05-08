Megszólalt az egri Wigner igazgatója az irodai megfigyelés kapcsán

A 2025 decemberében kirobbant botrány középpontjában az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium áll, ahol az idegennyelvi munkaközösség irodájában a pedagógusok egy fadobozba rejtett, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközt találtak – olvasható a Heol.hu oldalán. A helyzet különösen érzékenyen érintette a tanárokat, mivel az érintett helyiséget nemcsak napi munkavégzésre és személyes megbeszélésekre, hanem öltözésre is használták. Az eset miatt a pedagógusok tiltott adatszerzés gyanúja miatt feljelentést tettek, mivel a kamera elrendezéséről előzetesen semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

A rejtett kamera egy fadobozba dugva gyűjtött adatokat a pedagógusokról

Megszólalt az egri Wigner igazgatója a rejtett kamera kapcsán

Busák István, az intézmény igazgatója a történtekkel kapcsolatban elmondta, hogy a drasztikus lépésre a korábbi sorozatos lopások miatt volt szükség. Az iskolából többek között készpénz, adathordozók és személyes tárgyak is eltűntek, a belső vizsgálatok pedig nem vezettek eredményre.

A korábbi, az esetek megoldására tett kísérleteink nem vezettek eredményre, így egy külsős, hivatalos, budapesti magánnyomozó-irodát bízott meg az intézmény azzal, hogy derítse fel az ügyet. A kamera elhelyezéséről ők döntöttek saját hatáskörben, én és az intézmény jogosultság hiányában ilyen megoldást nem alkalmazhatunk és nem is tettük volna"

– magyarázta az igazgató. A kamerás ügy mellett a sajtóhoz eljuttatott információk rendszerszintű visszaélésekről, valamint a diákokat és tanárokat érintő hátrányos intézkedésekről is szólnak. Busák István azonban határozottan visszautasította ezeket a vádakat, valótlanságnak nevezve azokat. Az igazgató kifejtette, hogy a nevelőtestület tagjai felháborodtak azon, hogy valaki a nevükben tett olyan nyilatkozatokat, amelyekkel ők nem értenek egyet.